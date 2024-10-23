中教大邵族研究中心成立 女祭司再現祈福儀式

國立台中教育大學今天成立「邵族知識研究中心」並舉辦研討會，將保存珍貴邵族文化知識，現場也邀請高齡9旬的邵族女祭司率領祈福、展現杵音藝術。

台中教育大學今天成立「邵族知識研究中心」並舉辦研討會。請來邵族女祭司和部落長老們，進行傳統的祈福儀式及杵音文化表演。

女祭司石玉英表示，32歲就成為女祭司至今，是伊達邵部落中5名女祭司之一，做為族人與祖靈之間的媒介，終身都必須為族人奉獻。很高興有人願意保存邵族文化，讓後代子子孫孫都能在祖靈庇佑下認識並傳承發揚老祖先的智慧。

台中教育大學副校長黃寶園指出，為逐步建立邵族知識體系，中教大成立邵族知識研究中心，計畫成果將有利於原住民族知識內涵融入學校課程，協助師生學習原住民族教育及多元文化知識。

台中教育大學邵族知識研究中心主任、原住民族教育及文化研究中心主任陳盛賢表示，中教大原民中心長期協助原民相關機構，培育原民教育師資、執行原民教育政策、導引原民實驗教育、進行族語認證計畫等。

他說，近幾年已培育許多原民生成為老師返鄉服務，也建立專業化的族語測驗，希望藉此保存珍貴的原民文化與知識並加以推廣。