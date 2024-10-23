成大攜手印度理工學院 台印互補擴大半導體人才培育
國立成功大學今天宣布，成大半導體學院與印度理工學院馬德拉斯分校、甘地那格爾分校已簽署合作協議，未來善用台印科技優勢互補，擴大台印半導體領域人才培育合作效益。
成大今天發布新聞稿指出，成大半導體學院日前到訪印度清奈、甘地那格爾，且和印度理工學院馬德拉斯分校（IIT Madras）、甘地那格爾分校（IITGandhinagar）簽署合作協議。
成大表示，成大半導體學院與印度理工學院2分校合作，將善用台印科技優勢互補，以教授研究交流、學生來台交換或修讀暑期短期課程等方式，擴大台印半導體領域人才培育合作效益。
成大半導體學院院長蘇炎坤表示，印度理工學院科研成就及學生素質，全球有目共睹，成大在台灣則有半導體產業完整技術供應鏈優勢，台積電領頭半導體製造巨輪帶動上中下游廠商，半導體研究學院則對應提供所需技術開發。
蘇炎坤說，鴻海、力積電及台達電都在印度設廠，急需半導體人才，可結合產業界協助印度大學培訓半導體人才，成大完整半導體製程設備可供實習實驗，合作學校有興趣送學生到成大短期訓練（3個月至半年）。
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