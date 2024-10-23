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政大首屆AI跨域創新競賽 低成本垃圾回收裝置奪冠

中央社／ 台北23日電
政治大學。圖／聯合報系資料照片
政治大學。圖／聯合報系資料照片

政治大學舉辦首屆AI跨域永續創新競賽，有學生團隊開發具AI辨識功能的低成本回收裝置，解決垃圾分類的即時需求，並建立資料庫，促進回收知識的累積，獲競賽冠軍。

政治大學人工智慧跨域研究中心今天發布新聞資料指出，AI中心和不動產研究中心共同舉辦「2024 AI跨域X永續創新競賽」，希望運用AI技術提出創新方案解決社會問題，首屆競賽吸引校內44組學生團隊報名，其中14組入圍決賽。

獲得冠軍的AIDcard團隊，以解決垃圾分類問題為題，開發具備AI辨識功能的低成本回收裝置及教育網站，將垃圾辨識準確率提升至92.32%，除了解決垃圾分類的即時需求，還透過平台建立群眾資料庫，促進回收知識的累積與分享。

亞軍團隊「大學通-UPass」以解決校園資訊落差為題，開發出結合大語言模型的校園AI助理，建立高效的資訊檢索與回應機制，提供課程評價查詢、校園生活諮詢、行政事務查詢等多元功能，還支援多語言，讓校園資訊服務更具包容性，已有逾2000名政大學生註冊使用。

「史崔西大作戰」團隊針對餐飲業的垃圾分類問題，開發出低成本的AI智能回收分類垃圾桶，透過AI影像辨識技術，可自動判斷垃圾是否能回收並開啟對應的垃圾桶蓋，準確率達92%，在競賽中獲得季軍。

政治大學校長李蔡彥表示，期待未來政大學生的參賽提案能從人文社科視角出發，發揮洞察力找出關鍵問題，並運用AI科技提出解決方案，實踐跨域發展；校方將持續強化AI相關課程，培養兼具人文與科技素養的跨域人才，也期許未來和其他學校合作，擴大競賽規模與影響力。

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