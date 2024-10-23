中正大學設校35週年慶 民雄街頭展草創時期照片

中正大學慶祝設校35週年，今天在嘉義民雄大士爺廟旁廟街文化走廊展出建校初期已故前總統李登輝視察等照片，其中以梅山斷層探勘照片最有意義，讓校園建築盡量遠離斷層帶。

中正大學去年起與民雄鄉公所合作推出「重構大學路計畫」，在大士爺廟旁打造廟街文化走廊，設多個展覽櫥窗空間，由該校傳播系教授管中祥擔任計畫主持人，今天特別配合35週年校慶，展出中正大學建校初期周邊樣貌照片及新聞剪報。

中正大學校長蔡少正、民雄鄉長林于玲、中正大學建校時期職員林朝福等人出席展覽開幕活動，一同切蛋糕慶祝中正大學校慶。

管中祥接受媒體聯訪說，這次展出的照片中，以建校前地質探勘最有意義。梅山斷層通過中正設校預定地，設校前並未考量斷層的影響，是在公布地點後經地質專家提醒，才意識到此問題，因此在建設前曾進行深度的地質探勘，將校園建築物盡量遠離斷層帶，並提高耐震係數，還成立了「地震研究所」。

此外，也有已故前總統李登輝與前行政院長郝柏村視察中正大學的照片。

蔡少正說，中正大學的設立，因為有民雄鄉豐收村五穀王廟提供大量的土地，才能夠順利建設，這背後其實是許許多多鄉親的協力籌措，中正大學定會戮力協助民雄各方面的發展，包括老人照護、觀光產業等。

管中祥強調，多年來校方以「重構大學路計畫」深耕民雄向鄉親學習，將許多在地知識轉譯紀錄，至今已進行第5次的展出，包含民雄市場、街區一帶的飲食風華，結合春節、中元普渡祭典的影像等。學校設在民雄就要與民雄相結合，這才能發展出自身的特色。