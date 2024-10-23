跌倒警報、隔空量心跳 中山大學研發4D感測技術整合通訊同步

「次世代通訊產業」是政府推動的主要產業之一，在國科會的計畫支持下，由中山大學電機系講座教授洪子聖主持的團隊，成功研發最新「4D感測技術」，將6G、WIFI通訊整合感測應用，未來將有機會應用在老人跌倒警報、駕駛疲勞感測器等各種商品。

國科會今舉辦「下世代通訊系統關鍵技術研發專案」成果分享，國科會工程處洪樂文處長指出，整合通訊跟感測的無線傳輸技術是下個世代重要發展。他說，洪子聖等人研發的技術能夠無縫整合於現代通訊系統，隨時隨地提供多元化的無線感測服務，提升生活便利性與安全性，促進健康，實現樂活願景。

洪子聖表示，過往在討論無線電波，都較注重在通訊功能，但該電磁波碰到周遭物體產生的「都卜勒效益」是可以用來感測人體位移的，只是以往利用通訊技術進行感測，對於人體的心跳、呼吸等生理現象偵測，會因移動量太小，無法達到太精準的程度，而此研究成功讓「4D感測技術」搭配AI，來辨識受監測者的人體動作，並隔空量測心跳、呼吸等生理狀態。

洪子聖指出，4D感測技術，未來應用包含入侵偵測、智慧交通、智慧工廠及健康照護等。如老人家中跌倒，透過位移與生理訊號，可馬上發送急救訊號；寵物經濟當道，許多飼主外出工作，會擔心家中「毛小孩」的安危，透過頻譜偵測，無論是牆壁或大型傢俱，都能輕鬆穿越。

被問及用於健康照護等重要運用，要如何降低誤判的可能，洪子聖則解釋，感測之後仍需要經過AI技術的辨識、判讀，因此AI技術的準確度相當重要，需要有大量且全天候的訓練 ，幫助AI辨識。

星相科技公司執行長蔡忠旺認為，未來該技術的應用層面很廣，尤其今新技術提高偵測精準度，偵測某區域有無人的「存在感測器」就有許多發展可能，像是車內孩童遺留偵測器、危險區域進入警報，也大幅提升老人跌倒的判斷。