成大：首度解開肺癌細胞轉移與抗藥性之謎

國立成功大學今天宣布，成大研究團隊發現肺癌患者癌細胞轉移及產生抗藥性，主要和細胞激素「介白素-6（IL6）」醣化缺失有關，造成SRC-YAP訊息路徑活化，這是全球首度發現。

成大今天發布新聞稿指出，成大研究團隊花費10年時間解開全球疑惑的IL6路徑之謎，成果已發表在國際頂尖期刊「自然通訊」（NatureCommunications）。

這項研究是成大醫學院腫瘤醫學科名譽教授蘇五洲癌症研究團隊發現的，不僅是全球首次解開IL6分子如何調控下游訊息傳遞路徑選擇謎題，找到肺癌標靶藥物EGFR-TKI在病人身上產生抗藥性原因，也是首次發現不同特定醣型IL6，可做為癌症轉移及抗藥性評估的生物指標，將有效了解癌症在人體內變異情況。

蘇五洲表示，全球多年來研究確定人體內IL6在癌症變異中重要地位，也發現IL6會活化多重下游細胞內訊息路徑，造成癌症不同發展結果，但IL6到底如何決定要走哪一種路徑，一直都是未解之謎。

研究團隊成員洪君樺說，國際癌症團隊近3年來關注SRC（酪胺酸激酶）-YAP蛋白活化和癌細胞轉移、抗藥性間的關連，卻不知道上游機制，成大最新發表填補這塊空缺。

洪君樺指出，IL6是一種可調控細胞正常生理功能、免疫及腫瘤微環境等多功能細胞激素，過去許多研究發現IL6會活化多重下游細胞內訊息路徑；團隊研究則發現關鍵因素在於IL6不同醣化型，例如帶有N醣化修飾IL6主要活化JAK激酶-STAT3（信號轉導及轉錄激活蛋白3）訊息路徑，促進癌細胞生長；N醣化有缺失的IL6會活化SRC-YAP訊息路徑，促進癌細胞轉移。

目前肺癌患者只要經檢測表皮生長因子受體有突變，使用標靶藥物EGFR-TKI治療效果都不錯，但使用一陣子後，卻會出現抗藥性，效果變差；洪君樺表示，研究中蒐集許多患者檢體，發現癌細胞經這項藥物治療後，會分泌高濃度N醣化有缺失的IL6，可看出和癌症轉移及抗藥性強烈關連。

成大表示，未來透過不同醣化型研究，也許能找出抑制癌症生長及轉移、產生抗藥性等多種結果的方法，為癌症治療開闢另一條嶄新道路。