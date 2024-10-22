僑光科大系主任學歷爭議 教部：尊重校方以專技聘任

僑光科技大學餐飲管理系王姓系主任被質疑只有國中學歷。教育部今天解釋，王姓教師是以專業技術人員聘任，符合規定的程序，教育部尊重校方的權責。

有週刊報導，僑光科技大學（台中市）餐飲管理系王姓系主任（以下簡稱王師）只有國中學歷，卻因妻子是學校董事長妻子的親戚，被破例升為副教授、系主任。

教育部今天晚間以文字回應，王師是依照「大學聘任專業技術人員擔任教學辦法」聘任。這個辦法是為了鼓勵學校聘任技術實務經驗豐富的人員，依情況給予比照教授、副教授、助理教授、講師等的資格。

教育部檢視僑光科大的聘任程序，首先是邀請外部專家學者審查，再經三級三審後，於民國105年聘任具業界經驗35年的王師，擔任餐飲管理系兼任教師，負責日式料理教學。

隨後於106年，僑光科大將王師聘任為專技教師（約聘）；107年聘為助理教授級專技人員；108年聘為副教授級專技人員（約聘）並兼系主任；109年聘任為副教授級專技人員。

教育部認為，僑光科大都符合程序，因此尊重校方本於權責聘任王師。

僑光科大公關長楊東連今天稍早接受媒體聯訪時也提到，王師曾在多家餐廳擔任行政、執行主廚，並非以學歷，而是以餐飲技術獲聘，適法性沒問題。