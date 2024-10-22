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文大校友李敏華捐百萬設獎學金 傳承母親教育熱忱

中央社／ 台北22日電
文化大學校友李敏華（左3）捐贈百萬給母校文化大學，設立「李徐葉梅紀念獎學金」，以傳承母親對教育的熱忱，並頒發獎學金給4名學生。圖／中央社
文化大學校友李敏華（左3）捐贈百萬給母校文化大學，設立「李徐葉梅紀念獎學金」，以傳承母親對教育的熱忱，並頒發獎學金給4名學生。圖／中央社

曾獲選世界10大傑出華商婦女的「華冠獎」得主李敏華，捐贈百萬給母校文化大學，設立「李徐葉梅紀念獎學金」，以傳承母親對教育的熱忱，另外再捐贈百萬給文大商學院。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，李敏華自小在國軍先烈子弟教養院成長，雖面對經濟壓力，始終不曾放棄學業，在文化大學創辦人張其昀獎學金的支持下，她赴美深造並在事業上邁向成功，並投身公益與慈善，2022年榮獲「華冠獎」，是傑出華人女性的典範。

為紀念母親李徐葉梅，李敏華捐贈新台幣100萬元給母校文化大學，設立「李徐葉梅紀念獎學金」，以傳承母親對教育的熱忱。

李敏華表示，設立獎學金不僅是對母校的感恩，也是對母親堅毅精神的致敬，在困苦中成長的她，更珍惜所擁有的一切，能幫助辛苦求學的孩子改變命運，才是真正有價值的事。她希望藉此獎學金，幫助更多學弟妹克服困難，在艱難環境中找到屬於自己的光芒。

今年有4名文化大學學生獲得「李徐葉梅紀念獎學金」，李敏華也親自回台頒獎，看到學生們的優異表現，李敏華再捐贈100萬元給商學院，由文化大學校長王子奇代表接受善款。

李敏華勉勵學弟妹，「千金難買少年貧，萬金難買華岡情」，文化大學獨特的文化底蘊深刻影響每位文化人，使人生更豐厚紮實。她相信只要懷抱熱情與堅持，無論身處何種領域，都能在這片孕育出無限潛力的沃土上學有所成，成為佼佼者，走向世界發光發熱。

文化大學 母親

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