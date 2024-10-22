大小學生跨國合作 大同攜手愛爾蘭打造雙語故事書

大同大學應用外語系與愛爾蘭兒童藝文中心合作，大學生和小學生共同創作雙語故事書「奇幻島嶼」，由應外系學生翻譯成中文並繪製插畫，文章中還使用愛爾蘭才有的片語和單字。

大同大學今天新聞資料指出，愛爾蘭兒童藝文中心是專門引導兒童寫作、插畫的非營利組織，大同應外系教師高萍穗的「繪本編譯」課程，已連續多年與愛爾蘭兒童藝文中心合作。

高萍穗表示，今年由她發想，以「島嶼」為主題，並第一次編輯成書，由於台灣和愛爾蘭都是島嶼，這個主題也獲得對方肯定；除了課程討論外，也同時與愛爾蘭透過視訊討論，終於誕生這本跨國、跨齡、跨語言的雙語故事書。

由愛爾蘭小學生與大同大學學生共同創作的雙語故事書The Magical Island Project（奇幻島嶼）集結16篇故事創作，由大同學生翻譯成中文並繪製插畫，文章還使用愛爾蘭才有的片語和單字，學生在翻譯的同時，也學到更多異國文化。

大同大學提到，參與雙語故事書創作的許多作者雖已畢業，聽到作品誕生都很開心，也期待回校領「繪本寶寶」，同時希望同樣選修「繪本編譯」的學弟妹，能負起繪本宣傳和推廣的重責。這本充滿創意和童趣的雙語故事書，即日起至11月10日在大同校內圖書館展出。