台大學生赴印尼台企實習 認識政經文化拓展人脈

入選「台大國際引水人計畫」的學生張甡源，今年暑假到華新麗華印尼辦公室實習，他近期接受訪問時表示，這個暑假收穫豐碩，實習期間不僅了解印尼的政經情勢，也能拓展當地人脈，並說未來畢業後，希望能再赴印尼發展。

「台灣大學國際引水人計畫」為全台第一個校級海外實習計畫，每年會遴選多名來自不同系所、各專業領域的學生，在暑假期間到世界各國的企業、科研機構及非政府組織等單位進行約3個月的暑期實習，並接受企業導師的指導。今年首次徵選優秀學生到印尼的台商實習。

張甡源年初經學校遴選後，暑假期間到華新麗華位於雅加達的辦公室實習，日前實習結束返回台灣。他表示，「藉由實習了解印尼政治和經濟情勢，同時也能認識業界人士」。

主修電機系的張甡源在華新麗華的商業部門實習，他告訴中央社，雖然實習的公司與主修科系關聯不大，但不希望因主修科系而限制職涯發展，加上華新麗華也有鎳礦事業，因此能拓展各領域人脈。

從小在印尼長大的張甡源，有著一口流利印尼語，他認為，這是他在印尼發展的優勢，藉由實習也看到印尼職場生態及未來潛力，使他更確定畢業後要回印尼發展。

張甡源對中央社說：「曾想過要留在台灣或到歐美工作，但這些都是已開發國家，我需要去充滿契機和潛力的國家。我在印尼會有更大的影響力，在國外（其他國家）可能就是小小工程師。」

台大國際事務處全球關係總監兼股長吳霽儒對於學生能找到未來職涯方向，感到很開心。他向中央社表示，正持續爭取更多印尼台商提供實習機會，期盼學生能透過實習更認識東南亞國家，並累積海外職場的實戰經驗。

吳霽儒表示，今年是首次送學生到印尼實習，希望台大學生能了解東南亞的發展，並說：「印尼是很有潛力的國家，（學生）除了往歐美，也能找其他（職涯）發展道路，而透過實習能了解東南亞的政治和經濟。」

他補充說，台大也有很多印尼籍學生，希望未來台大的印尼籍學生，也能透過這項實習計畫回到母國學習。

吳霽儒說，已經和來自台灣的跨境電商Rocketindo（印尼火箭）接觸，明年暑假有機會提供學生到企業實習。

2016年成立的Rocketindo是專門代理台灣及各國品牌至印尼市場的公司，營運長劉仕傑表示，過去每年都有招收台灣的大學生到公司實習，今年受到台大邀請，預計明年會邀請對印尼市場有興趣的學生到印尼實習。

他向中央社指出，政府持續推動新南向政策，但台灣學子仍對印尼市場相當陌生。他說：「Rocketindo在印尼深耕8年，希望透過在印尼電商市場耕耘，讓優秀的台灣學生能在印尼電商市場有第一線學習。」

劉仕傑補充，台灣學生到公司實習將可了解印尼競爭的電商環境，也有機會與印尼當地網紅合作，並透過影音拍攝、平面設計等不同領域，認識印尼電商市場。