文大校園演唱會18日登場 盧廣仲助陣、首次開放全國學生參加

中國文化大學學生會將於18日晚間舉辦年度校園演唱會，並首次開放全國學生參加，包含盧廣仲、鼓鼓（呂思緯）、家家等13組人氣歌手或團體將輪番登場。

文化大學今天發布新聞稿指出，由文化大學學生會舉辦的校園演唱會是每年全校最期待的活動之一，往年僅限校內師生參加，今年首次對外開放給全台學生，期望各地青年齊聚文大，享受音樂演出，體驗文大校園的獨特風情。

校園演唱會將於10月18日晚間登場，受邀演出的陣容實力堅強，包括盧廣仲、鼓鼓（呂思緯）、家家、陳勢安等13組人氣歌手或團體將輪番登場。

文化大學學生會提醒，大家參與演唱會時可多利用大眾運輸工具，從台北車站或捷運劍潭站搭乘公車皆可抵達文化大學；演唱會當天將提供共乘計程車服務，方便參與者往返劍潭站與校園之間。全台學生在參加演唱會之餘，也能漫步校園， 感受文化大學的獨特魅力。