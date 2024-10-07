台中弘光科大學生日本取經 柯南原畫師親授繪畫

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系11名學生，日前到日本動漫學院研習，知名動畫「名偵探柯南」的原畫師小幡公春教授畫法。學生說，AI繪圖雖方便，從手繪學起基本功較扎實。

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系助理教授王瑋名帶領11名大二學生，前往日本AMPS國際動漫學院研習6天，由「名偵探柯南」、「美少女戰士」等經典動畫原畫師小幡公春親自教授動漫畫法，弘光科大今天透過新聞稿分享過程。

王瑋名表示，研習計畫「動漫元宇宙日本學習計劃」由多遊系系主任楊國隆、組長洪國禎規劃。小幡公春擔任AMPS國際動漫學院副院長，是非常知名的日本動畫原畫師，曾參與「名偵探柯南」、「哆啦A夢」、「麵包超人」、「美少女戰士」、「妖怪手錶」等經典作品製作。

研習課程分成四格漫畫、手繪、動漫三大主題。小幡公春指導學生們從四格漫畫創作，去學習構思一個簡單的故事；接著學習手繪技巧並練習仿畫柯南；最後是動漫創作，讓學生練習運用皮卡丘去發想可變形成什麼漫畫主角，進而製作簡易的動畫，還將學生作品集結成一部迷你動畫。

學生陳昀萱說，仿畫柯南作品獲得小幡公春大師「值得鼓勵」評價，因而拿到大師親筆簽名的畫作覺得很榮幸。此趟她學習到很多手繪的技巧，雖現在電腦繪圖、AI繪圖很方便，她覺得從手繪學起，基本功會比較扎實。

學生方馨妤在創作概念獲得許多心得，她說，用傳統的概念去拓展到新一代設計，學會傳統的動漫技法後，再去學新的電腦繪圖、AI繪圖應用，會比較容易一點。