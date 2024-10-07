不去記過！她怨大學強制參加活動沒意義 前輩勸：人脈很重要

大學生活中，參加課外活動有助於結識不同的朋友，拓展學校中的人脈。一名女網友發文抱怨，她來到大學一個月了，發現學校「強制」參加的活動特別多，讓她感到很沒意義，因此詢問網友：「大學跟我想的不一樣，只有我這間大學這樣嗎？」

一名女網友在Dcard發文，她來到大學校園一個月了，發現學校強制參加的活動特別多，她本來就是不太在意活動的人，因此也不在乎學校傳統或會有遺憾之類的，只覺得「很沒意義」。

原PO舉例，校歌比賽是需要花時間練習的，還不如把時間花在打工上，多少人需要那些時間賺錢付學貸生活費，如果不去就被「記過」；還有系學會一次要繳個幾千塊，然後系服可能四年穿不到幾次，還會一直被「催繳」；社團活動她本以為可以不參加，但學校強制參加，還要求沒有參加就不會有畢業證書，讓原PO無奈直言：「我是來上大學還是來玩社團交朋友的？只有我這間大學這樣嗎？」

此文一出，過來人勸原PO在學校多累積人脈，對未來有幫助，「其實大學期間如果可以，好好把握可以參加社團跟系學會的時間。出社會後人脈往往都是學生時期累積起來的，當然要選正當的人脈」、「社團這個部分呢，在履歷上有很大的幫助，企業往往會傾向有參加社團經驗的求職者，因為社交能力真的真的很重要」。

也有網友表示，其他學校並沒有強制參加活動，「哪間大學？我和我認識的其他學校的朋友都沒有這種情況，系學會費我都沒繳，社團也是愛加不加從來不會強迫」、「完全沒強迫任何奇葩活動」、「不知道妳是什麼大學，我們學校沒有強迫的比賽。系會費也不強制繳，所以其實系學會快沒錢了」。