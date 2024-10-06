大學教授、老師究竟該如何稱呼？ 網友建議：直接問本人

學生時期，在校園多以「老師」來尊稱師長，但上了大學除了常聽到的「教授」之外，還有副教授、助理教授等多種尊稱，不少大一新生對於稱謂這件事感到十分苦惱，究竟該如何稱呼才是最有禮貌的，大學還能繼續稱呼「老師」嗎？

一名台灣大學中文系的網友在Dcard上發文，他表示一直以來都有個疑問，認為直呼「名字+老師」以表親切的叫法，只能用在平輩或是上對下之間，若是以學生對老師的角度似乎就不太合適，但他周遭的朋友都直呼教授為「XX老師」，甚至在研討會上聽到某校碩班生也這樣稱呼他校的評論教授，讓他感到很震驚，「真的是時代變了，我跟不上了嗎？」

貼文曝光後引發熱議，不少人認為光以「老師」作為稱呼就算尊敬了，「全看彼此間相處的默契吧，不熟的就稱教授/老師就好」、「平常meeting叫老師，很熟後有時會叫老大」、「教授是書面正式文件那種比較會用到，老師則是口頭上稱呼的」、「面前有好多老師的時候，會加名字，不然面前那群老師都會抬頭看你」。

也有網友分享自己的叫法，「和一位教授對話，直接稱呼他為老師；和多位教授中特定的教授對話，我會加姓氏；若是很熟的教授會以名字＋教授來稱呼；跟同學聊天時，才會直接以姓名稱呼不在場的老師」。

另外，少數網友解釋到，「教授是頭銜、老師是稱謂」，有些老師並不是教授，因此若台下同時有正教授、副教授和助理教授，回答問題時把他們都稱為「教授」，可能會導致資深正教授不開心，「每個老師、每個教授標準都不一樣，學生覺得自己禮貌的方式也不一樣，你自認禮貌的方式可能有老師不喜歡，那就直接問當事人怎麼樣能夠接受就好」。