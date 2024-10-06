回響／校舍重建 教部：爭取350億

本報日前報導，我國老舊校舍逾萬棟，其中超過五十年屋齡校舍就有約二千二百棟，政府雖有防震係數補強措施，但外界認為治標不治本。教育部表示，已向行政院爭取預算，預計投入三五○億元，加速校舍整建，保障師生安全。

全台屋齡超過五十年的校舍有二二○○餘棟，超過卅年屋齡約八三○○餘棟，政府雖有防震係數補強措施，但許多家長認為此舉治標不治本，即便地方政府有心改建，但動輒一棟建物就要一、兩億元預算，讓地方政府大喊吃不消，盼中央重視。

八十八年發生九二一地震後，內政部隨即修訂建築物耐震設計規範，包括強化結構連接和使用更好的建材，提高耐震度。教育部過去已透過現地普查逐步篩出耐震力不足的校舍，至一一一年底最後一期計畫結束，已補強六六九一棟、拆建二○九七棟，現行公立高中以下學校校舍都符合內政部規範。

教育部表示，去年起，老舊校舍整建所需經費由行政院編列補助地方政府辦理，截至明年，一般性補助款已編列八十一億，其中明年就編列廿七億元；另教育部亦編列公務預算約一點一億，合計編列約八十二億元。