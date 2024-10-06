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AI課沒人選 私校爆修1門給1萬

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部9月召開「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」記者會，本學期邀集台大、清大等校開設人工智慧導論等五門課程，但不少聯盟學校選課狀況不盡理想。記者侯永全／攝影
教育部9月召開「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」記者會，本學期邀集台大、清大等校開設人工智慧導論等五門課程，但不少聯盟學校選課狀況不盡理想。記者侯永全／攝影

教育部本學年起推出大專校院人工智慧學程聯盟，但部分學校修課未臻理想，如今爆出有私校為鼓勵學生修讀，祭出獎勵金制度，學生修畢一門課可得一萬元，取得教育部證書再發十萬元，教育團體質疑，用錢鼓勵非常罕見，是否值得作為資源使用優先考量，令人憂慮。

大專校院人工智慧學程聯盟由台大、清大、成大等三所頂大，提供五門課程，開放五千三百個名額給廿五所聯盟學校學生選修。教育部日前表示，本學期有二五二七名學生選讀已達目標，但有學校調侃，修課人數僅名額不到一半，教育部顯然對自己的標準非常「寬容」。

為了鼓勵學生修讀，葛自祥表示，學校除了安排輔導教師，也祭出獎勵金鼓勵，修畢一門課程可獲一萬，若最終能取得教育部頒發的學程證書可再獲十萬，盼藉此鼓勵學生和他校學生切磋。

明志科大教務長劉豐瑞表示，聯盟課程較難，對私立科大學生較吃力，很多課程需先備知識，有些學生微積分不太好，但一上課就切入工程數學。

劉豐瑞也說，跨領域學習已是明志科大既有畢業門檻，畢業前學生要修讀過跨領域學分學程，為鼓勵學生，也將聯盟學程納入畢業參考條件之一。

高教工會組織部主任林柏儀表示，學習目標不會是為了錢，更多是生涯規畫和對自我的期許，用錢鼓勵確實很罕見，在資源使用上是否值得為優先考量，也令人憂慮。

林柏儀表示，學校也許認為發錢是鼓勵，但針對特定五門課程發放，也和過去鼓勵成績績優或家境清寒生的立意相左，資源分配有無其必要，值得再思考。

教育部 清大 高教

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