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古典玫瑰園創辦人黃騰輝捐花園 為東海大學慶生

中央社／ 台中4日電

東海大學明年將歡度70週年慶，曾當選東海大學傑出校友的古典玫瑰園創辦人黃騰輝今天宣布，將捐贈1座玫瑰花園給東海大學，做為70週年校慶的獻禮。

本身也是藝術創作者的黃騰輝受世界名著「小王子」影響，創辦了「古典玫瑰園」，為了讓這份愛傳遞給東海的學弟妹，決定捐贈1座種植6000株玫瑰的花園給東海大學，作為70週年校慶獻禮。

東海大學發布新聞稿表示，黃騰輝是東海人眼中的標竿人物，不僅是他年少打造「古典玫瑰園」的創業成就，還曾為英國皇室瓷器品牌設計包括英國威廉王子大婚瓷器等，東海大學更感謝黃騰輝多年來對母校的慷慨回饋與幫助。

東海大學表示，為了明年的70週年慶，黃騰輝邀請知名設計師張清平爲東海大學，在古典的東海書房前打造一座繽紛的玫瑰花園，這座玫瑰園可望繼路思義教堂後，為東海大學新增1處繽紛浪漫的景點。

黃騰輝說，1979年進入東海大學就讀，曾經住在東海第16棟宿舍，緊鄰東海書房的那排宿舍4樓。那年秋天初次接觸到名著「小王子」，書中狐狸對小王子的關鍵教誨—「因為你的愛，玫瑰才變得如此獨特和有價值」，這句話成為了他人生的指引。

黃騰輝指出，無論是創業、藝術還是人生，他都堅持著那份對玫瑰般純淨愛的追求。這份啟蒙不僅影響了他創立「古典玫瑰園」，也成為他整個藝術與人生哲學的基石。

東海大學表示，目前東海書房前正在進行半年土壤養護計畫，這座玫瑰園待設計圖完成審定後，最快預計於年底開始建設，並於明年東海大學70週年校慶前正式完工，花園將命名為「古典玫瑰園」。

人生 東海大學 設計師

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