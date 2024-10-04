台師大親善大使 睽違5年重返國慶禮賓行列

台灣師範大學親善大使服務隊睽違5年重返國慶禮賓行列，將負責接待中央區主席台的貴賓，女性隊員制服以粉色搭配白色，男性制服則是鐵灰色。

台師大今天發布新聞稿，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，親善大使服務隊面臨人數減少、經驗傳承不易的困境，經過幾年的調整，今年再度站上國慶禮賓的舞台，將於本月10日在中央區主席台，負責接待總統、副總統及各國外賓。

親善隊為了迎接國慶典禮，進行了多樣化專業訓練，包含盲人貴賓引導、發現爆裂物疏散、昏倒時的急救與通報等不同情境演練。隊長黃子譽指出，遴選前1個月，每週會練習4到5次、一天最多長達7小時；選上後每週更是安排近24小時的專業課程和自主練習。

「我們將這次遴選視為一場重要考試，嚴謹地準備每個部分。」黃子譽提到，雖然訓練強度高，但也讓隊員們變得更加自信，準備充分。

台師大是「大專校院學生雙語化學習計畫」的重點學校，親善隊除了中、英文服務能力外，為了迎接國慶，還特別練習了其他語言的自我介紹和接待用語，提升貴賓的服務體驗。

台師大親善隊的國慶服裝設計也別具巧思，女性制服以粉色搭配白色，展現活潑、自信的形象，裙擺有鐘鐸意象呼應校徽，兼具美感與行動便利性。男性制服則以鐵灰色體現沉穩，並在領帶與胸針上繡有NTNU（英文校名）字樣。