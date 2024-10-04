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私校進公立碩班是「洗」學歷？他嘆被輕視：我努力準備獲正取

聯合新聞網／ 綜合報導
一名碩班生因為大學就讀私校的關係，被同學嘲笑是來「洗」學歷的。示意圖／Ingimage
一名碩班生因為大學就讀私校的關係，被同學嘲笑是來「洗」學歷的。示意圖／Ingimage

為了提升自己的學歷和能力，不少人在大學畢業後，會選擇進入研究所就讀。一名男網友發文，他現在是「四中兩科」（台清交成台科北科）其中一間學校的碩班，但因為大學就讀私校的關係，被同學嘲笑是來「洗」學歷的。

一名男網友在Dcard發文，表示他目前就讀四中兩科其中一間的碩班，大學就讀私立科大，之前和同學聊天時，就被嘲笑「你們學校也有其他人用洗的才上來這間的」，讓原PO覺得被瞧不起。他知道大學時的私校不好，於是很努力準備考試，以正取生的身分進來的，而對方是備取進來的，雖也是私校，但是很知名的學校。

原PO表示，他知道大家聽到私科畢業一定覺得很混、用洗的上來，但他還是覺得很不公平，儘管是私立還是有認真的學生，所以他才很努力準備，只為了要「擺脫」這校名。

此文一出，不少網友認為學校無高低之分，增進能力、能畢業才是重點，「能準時畢業才是重點，其他同學什麼的不用管他，做該做的就好」、「都是在讀碩士生哪來的高低之分」、「拿到學位才是重點，其他東西請當沒看見」、「能畢業才是真理」、「不要花時間想這種無聊小事，你做出成果別人就會尊敬你了」、「加油，努力往上爬，把這些輕視變成你持續成長的動力」。

也有網友認為，同學也是在洗學歷，沒必要爭這些，「我的建議是不用浪費時間和對方爭這個，用實力講話，私底下好好努力拚，因為怎麼解釋對方總會有理由反駁」、「他自己不也是在洗學歷？」、「1、他的狀況其實也是洗，你兇一點就直接嗆他備取才洗上。2、你的努力有一天會兌現的，就專注在自己身上，未來有日高下立判」、「你跟他都一樣是在洗學歷，只差在他輕視你，你想太多也沒用，能早點畢業才是真的」。

研究所 私校

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