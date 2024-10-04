回響／大學AI學程聯盟 教部：下學期擴大

本報昨報導，教育部推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，開五門課供廿五校學生選修，卻因政策倉促，部分學校選修狀況不理想。教育部表示，下學期將擴大規模辦理，逐年提升修課人數。

根據教育部規畫，本學期邀台大、清大、成大等校，開設人工智慧導論等五門課程，供學程聯盟的廿五校學生選讀，總計五八○○個修課名額，廿五校平均分配。不過因政策倉促上路，聯盟開設的課程又和學校既有必修重疊，且跨校選課只能線上學習，影響學生修課意願，不少學校修課情況都不太理想，甚至出現僅一門僅兩、三人選修的狀況。

教育部表示，大專校院ＡＩ聯盟本學期開設自然語言處理、金融科技導論、機器學習、資料探勘與應用及人工智慧導論等五門課程，確實課程難易度不一，部分課程又是以英文授課，還要考量原屬系所開設的必選修課程時間，經統計各校加退選期限後之選課人數，本學期有二五二七名學生選修。

教育部表示，目前仍在試辦初期，部分學校除鼓勵學生修讀外，更提供相關配套措施協助學生學習，如由該校助教協助學生理解課程，後續也將滾動修正，找出最佳推動模式。此外，本學期也會收集大規模跨校修課可能出現的教務與行政問題，完善整體制度，下學期擴大規模辦理。