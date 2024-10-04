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金門大學華文中心 喜迎外籍生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金大國際暨兩岸事務處的華語文中心迎來4名生力軍，他們獲教育部華語文獎學金，赴金門學習華語。圖／金門大學提供
金大國際暨兩岸事務處的華語文中心迎來4名生力軍，他們獲教育部華語文獎學金，赴金門學習華語。圖／金門大學提供

國立金門大學國際暨兩岸事務處的華語文中心，是離島唯一可對外招收來台學習華文的中心，本學期迎來4名生力軍，分別來自印尼、瑞典、菲律賓、波蘭。

來自瑞典的劉同學說，嚮往到金門學習華語主因是太太為台灣人，目前在金門教書，他愛相隨，很喜歡金門的民情。

來自印尼的溫同學在印尼是大四學生，就讀漢語相關學系，學中文3年，之前因為學姊在金大念書，讓他對金門產生好奇與興趣。來自波蘭的宋同學，大學就讀漢語相關學系，學中文近3年，到金門另一動機是想體驗在小島生活。

教育部為推廣華語，也發揚在地文化，設立華語文獎學金，提供每月2萬5千元獎學金，受獎期間最長1年，鼓勵外國學子來台短期修習華語，增進台灣與世界各國交流，教育部核准65所大學校院附設華語文教學中心可境外招生。

金大國際暨兩岸事務處國際長翁瑞宏說，來金門的外籍生中文程度不同，學生對小班教學模式很適應。他鼓勵學生多利用金大資源學習華語，學校也安排學生住宿舍，讓他們有機會與金大學生多互動。

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