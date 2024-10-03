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山陀兒襲台山區恐有強風 文化大學4日線上教學「勿前往校園」

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山陀兒襲台山區恐有強風 文化大學4日線上教學「勿前往校園」

中央社／ 台北3日電
文化大學外觀。聯合報系資料照
文化大學外觀。聯合報系資料照

中國文化大學今天表示，文化大學本部位於陽明山區，因應颱風山陀兒影響，考量學生上下課安全，4日全面採遠距線上教學，請學生當天勿前往校園。

根據交通部中央氣象署資料，今天下午5時山陀兒已減弱為輕颱。中國文化大學晚間發布新聞訊息指出，經專業氣象判斷，颱風來襲期間，文化大學所在區域預計將出現9級強陣風，平均風速達6級以上，符合學校採取線上教學的標準。

經過颱風應變小組會議討論，考量到學生上下課的安全，文化大學決定10月4日全面採用遠距線上教學，當天學校人員正常上班，但課程將改為線上進行，請全體學生當天勿前往校園。

文化大學提到，學生可通過文化大學官網首頁登入，使用超簡易Teams入門指南進行線上學習；如有外校學生未加入學校課程的Teams群組，請將個人電子郵件發送給任課老師，老師將協助加入群組，以便順利參與課程。

山陀兒颱風 文化大學 陽明山

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