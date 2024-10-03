台灣體育運動界之光 台師大張育愷獲選美國院士

台灣師範大學體育與運動科學系特聘教授張育愷，榮獲2024年美國國家人體運動學院新科國際院士，是本屆最年輕的院士，也是台灣獲此殊榮的第4人。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，美國國家人體運動學院創立於1926年，為美國體育與運動科學領域最高學術殿堂，獲此殊榮的學者終身享有院士頭銜，並成為全球體育與運動科學領域的標竿人物，截至2023年僅643名學者獲選院士。

2024年共有19名新任院士當選，其中包括3名國際院士，張育愷則是繼吳文忠、蔡敏忠、洪聰敏等3人後，台灣第4名獲得美國國家人體運動學院國際院士殊榮的學者。

台師大提到，張育愷於2008年取得美國北卡羅萊納大學格林斯堡校區哲學博士學位，2018年加入台師大，創辦身體活動與認知神經科學實驗室，現任體育與運動科學系主任；研究領域涵蓋競技與健身運動心理學，並探討「健身運動與認知功能」及「正念與人類表現」等議題，同時透過整合運動心理學的知識與實務，提供實際應用。

另外，張育愷已在國內外發表超過270篇期刊論文，撰寫10部國際教科書章節，並主導翻譯4本國際學術著作，自2021年起，更連續4年獲選為全球前2%頂尖科學家，是台灣在運動科學領域唯一持續上榜的學者；2024年更獲邀擔任「國際競技與健身運動心理學期刊」的共同主編，是台灣體育運動學界唯一擔任SSCI期刊主編的學者。

張育愷表示，成為美國國家人體運動學院院士是至高的榮譽，也是對他多年來在體育與運動科學領域所付出努力的肯定，希望未來持續透過學術研究，推動體育運動在促進身心健康及提升生活品質上的應用，讓更多人因運動而獲得幸福、健康的未來，並將台灣的研究能量推向國際，為全球健康促進做出更多貢獻。