AI跨域育才 學界籲延伸應用型課程

教育部推「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」供跨校學習，標榜學生都擁有學習人工智慧課程的機會。但學界認為，聯盟廿五校包括公私立大專校院，學生程度、需求都不一，高難度課程不見得符合需求，建議未來可延伸較多應用型課程，才能將ＡＩ跨域人才的餅做大。

學界人士指出，開課學校為清大、台大，一開始就先定下了較高的門檻，但聯盟不止包括公立大專校院，還有私立大學、科大等，學生能力參差、學習目標也不同，加上修課門檻高，多少影響學生選讀意願。

東吳大學校長詹乾隆表示，五門課很難為廿五所聯盟學校量身訂做，本學期多是學生已先具備程式語言、微積分等基礎才修讀聯盟課程，整體而言，都不是為初學者而設計。但只要有學生青睞，課程應能向下延伸各領域的應用面，屆時就可開得更多，讓更多領域學生也能嘗試。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則說，「聯盟立意良善，但要大家一起大拜拜則不容易。」如文法商科系學生，在意的是如何用ＡＩ跑數據，除非想轉職當工程師，否則學會使用ＡＩ工具，才是數學生的目標。

魏佳卉舉例，如台灣設計研究院近期調查，國內七大類設計師，逾半數都在使用ＡＩ工具，用以協力平面和數位設計，甚至律師也能請ＡＩ協助寫狀紙，如果大學能開設ＡＩ應用型課程，應較能協助將餅做大。