大專校院AI學程聯盟 學生修課意願低

教育部上月宣布成立台灣大專院校人工智慧學程聯盟，本學期邀台大、清大等校開設人工智慧導論等五門課程，開放聯盟廿五校學生修課，不料選課狀況不理想，甚至出現一門課僅二人選讀。學校表示，政策倉促上路，聯盟課程又和學校既有必修重疊，且跨校選課只能線上學習，影響修課意願。

大專校院ＡＩ聯盟首波提供五門課程供聯盟學校學生修讀，其中聯盟學校「機器學習」課程可分得十個名額，另外四門課則個別可分得四十五個。

但本報經查各校選課狀況，「資料探勘與應用課程」在中山大學僅二人選讀，「金融科技導論」九人；無獨有偶，台科大「人工智慧導論」三人、「自然語言處理」四人；政大「金融科技導論」、「資料探勘與應用」則各廿人。

一名公立學校知情人士指出，教育部八月才找學校開會，已屆臨開學；再者，五門課中只有一門較適合大學部，其他都是研究所規格。教育部心知肚明，研究所課程沒有基礎只會鴨子聽雷，因此標註適合電資、理工學院學生，卻跟學校既有必修課重複，「那上遠距幹嘛？拿教育部證書又能做什麼？」

中原大學教務長皮世明表示，雖然採訪遠距上課，但學生的時間、考試規則不見得能配合，再加上還需會使用python、應對考試，實務上並不容易，部分學生考慮再三後還是退選。中原大學實際選課約七十四人。

台科大教務長陳素芬則說，評估是線上學習不見得符合學生習慣，效果也不見得都好。且學程最後雖可取得證書，但是最終還是取決於能否獲得業界肯定，如果大專校院可自行推出學程，以實體課程紮實訓練，業界可能更喜歡。

東吳大學校長詹乾隆表示，多是大三以上和碩班學生才選聯盟課程。由於課程是由台大等實施一學期十六周的大學開設，實施十八周的私校晚一周開學，選課時間不一致，也是一個問題。

教育部表示，截至九月廿七日，各校選課達二五二七人次，聯盟將依四大學分學程規畫，包括人工智慧探索應用學分學程等，開設更多課程供學生修讀。