火鍋店抱整桶冰淇淋狂吃...遭批「缺德」 文大帶學生登門致歉

有民眾於社群平台貼出，指中國文化大學學生到火鍋店用餐，卻將店家冰櫃內的冰淇淋整桶搬回座位上食用，挨轟缺德。校方表示，對於此事深感痛心遺憾，已由老師帶學生向店家致歉，並達成雙方都能接受的處理方式。

社群平台昨日流傳「颱風來了先把胃塞滿一點」影片，並標註文化大學。影片中多名男學生在火鍋店用餐，但見兩名男學生手中抱著店家冰櫃內的大桶冰淇淋，其中一人正用湯匙直接挖大冰桶的內冰淇淋食用，同學見狀錄影嬉鬧，直呼「太扯了啦！、太誇張了啦！」女店員見狀則表示，「不行啦，這樣我們明天要賣什麼。」

學生此舉被轉發到其他社群平台上，民眾質疑學生拿用過的湯匙挖公用冰桶非常噁心，「其他客人都不用吃就對了？」更表示讀到大學卻還不知道遵守公共禮儀。

文大今天表示，已得知學生在外用餐的不當行為，對於此事深感痛心與遺憾，並於獲知此事後即對該名同學及同行同學針對事件進行了解以及輔導。

文大指出，已在同時在店家同意下，由老師帶著同學親往店家致歉。經溝通後，雙方也達成彼此同意的處理方式。學校維護食品安全不遺餘力，也呼籲師生一起珍惜食材資源，未來本校也將持續支持並以此加強教育與宣導。