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看展覽修學分！竹縣原民部落大學在原推中心推出成果展

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣原住民族部落大學成立3年，縣府透過原民人文、藝術、創意與才華等規畫「部落奇幻學院暨新竹縣原住民族部落大學成果展」，即日起至10月31日在原住民族文化教育產業推廣中心展出。記者胡蓬生／攝影
新竹縣原住民族部落大學成立3年，縣府透過原民人文、藝術、創意與才華等規畫「部落奇幻學院暨新竹縣原住民族部落大學成果展」，即日起至10月31日在原住民族文化教育產業推廣中心展出。記者胡蓬生／攝影

新竹原住民族部落大學成立3年，縣府今年透過原民人文、藝術、創意與才華等規畫「部落奇幻學院及新竹縣原住民族部落大學成果展」，即日起至10月31日在原住民族文化教育產業推廣中心展出，縣府歡迎全國民眾來感受部落藝術與文化的奇幻世界，一同探索這裡的部落文化故事，分享傳承與創新。

縣府原住民族行政處長雲天寶表示，展覽以「修習學分」為整體概念，將部落文化規畫為五大學院，包括工藝學院、時尚學院、繪畫學院、文化學院及音樂學院，希望帶領參觀者透過不同主題的展區，深入探索部落文化的多元魅力。此外，為讓參觀者有互動體驗，還設計闖關活動，每個學院參觀完即可蓋章代表修得學分，全部修完可獲結業證明，如果加碼完成指定挑戰任務，可獲精美禮品，希望讓參觀過程更有趣且充滿驚喜。

參觀者在工藝學院將能欣賞到來自部落大學的精美工藝作品，這些作品不僅展示精湛技藝，也傳遞部落故事與精神；時尚學院解析文面圖騰，不同的文面象徵不同的意義，見證泰雅族人驕傲的文面文化。創意繪畫學院展出學員24幅作品，五峰鄉及尖石鄉各國小參加「繪出原鄉之美繪畫比賽」獲獎作品共51件同步展出，充分展現學員與小朋友的豐富想像力。

文化學院分享原民傳說故事，陳列原民文化相關書籍，希望讓大家更了解原住民族的歷史與文化。音樂學院專注於泰雅音樂，展出多張精緻的音樂專輯及原民傳統樂器，透過現場聆聽體驗獨特的音韻之美，感受到部落音樂魅力。

新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心每天開放時間從上午9點至12點、下午1點至6點，周日及周一休館，地址為竹東鎮中山路85號，相關資訊可關注「新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心」及「新竹縣原住民族部落大學」官方粉專。

網址連結：原推中心部落大學

新竹縣五峰鄉及尖石鄉各國小參加「2024原來繪是你-繪出原鄉之美繪畫比賽」，獲獎51件作品幅同步亮相。圖／新竹縣政府提供
新竹縣五峰鄉及尖石鄉各國小參加「2024原來繪是你-繪出原鄉之美繪畫比賽」，獲獎51件作品幅同步亮相。圖／新竹縣政府提供
展區作品多元豐富，特別以「修習學分」為整體概念，將部落文化精心規畫分為五大學院。圖／新竹縣政府提供
展區作品多元豐富，特別以「修習學分」為整體概念，將部落文化精心規畫分為五大學院。圖／新竹縣政府提供
新竹縣原住民族部落大學成立3年，縣府透過原民人文、藝術、創意與才華等規畫「部落奇幻學院暨新竹縣原住民族部落大學成果展」，即日起至10月31日在原住民族文化教育產業推廣中心展出。記者胡蓬生／攝影
新竹縣原住民族部落大學成立3年，縣府透過原民人文、藝術、創意與才華等規畫「部落奇幻學院暨新竹縣原住民族部落大學成果展」，即日起至10月31日在原住民族文化教育產業推廣中心展出。記者胡蓬生／攝影
展區作品多元豐富，特別以「修習學分」為整體概念，將部落文化精心規畫分為五大學院。圖／新竹縣政府提供
展區作品多元豐富，特別以「修習學分」為整體概念，將部落文化精心規畫分為五大學院。圖／新竹縣政府提供

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