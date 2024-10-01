唐獎生技醫藥得主中國醫大開講 談糖尿病藥物研究成果

2024年第六屆唐獎生技醫藥獎頒發給三位得主，包括喬爾·哈本能（Joel Francis Habener）、司維特蘭那·莫依索夫（Svetlana Mojsov）、延斯·祖爾·霍斯特（Jens Juul Holst），以表彰他們發現的類升糖素胜肽-1(7-37)，又稱為GLP-1(7-37)，並開發出治療糖尿病及控制肥胖藥物。

其中，司維特蘭那·莫依索夫及延斯·祖爾·霍斯特今日獲邀中國醫藥大學，校方與唐獎基金會共同主辦「2024唐獎大師論壇」，校長洪明奇表示，兩位唐獎得主對第二型糖尿病與肥胖控制前瞻研究的卓越貢獻，造福全世界有高達5億的糖尿病患者和將近10億的肥胖患者。

本屆「2024唐獎大師論壇」生技醫藥類主題為「第二型糖尿病與肥胖控制的當代發展」，在中國醫藥大學水湳總校區舉行，全程以全英文進行並採實體及視訊方式互動交流，由國際長楊良友擔任司儀。洪明奇介紹，今年唐獎得主司維特蘭那·莫依索夫教授來自洛克斐勒大學、延斯·祖爾·霍斯特教授來自哥本哈根大學，他們對第二型糖尿病與肥胖控制的研究發現影響極大。兩名得主除了分享他們在GLP-1(7-37)的研究成果及其應用，也闡述研究過程所遇到的困難及如何克服困難，最終將其開發成治療糖尿病及控制肥胖的藥物。

主辦單位也邀請洪明奇、國家衛生研究院院長司徒惠康、國立台灣大學附設醫院內分泌及新陳代謝科兼任教授莊立民，以及安基生技新藥股份有限公司董事長兼總經理黃文英博士擔任與談人，暢談GLP-1(7-37)對糖尿病的治療及減重所產生的重大貢獻及其前瞻發展。