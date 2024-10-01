政大攜手超微半導體 將開設人文為導向AI賦能課程

國立政治大學與美商超微半導體公司（AMD）聯手，日前共同簽訂產學合作備忘錄（MOU）。政大表示，本次合作結合政大人文社會科學底蘊以及AMD的AI實力，著重培養具AI應用能力的人文社會科學領域專業人才，並促進AI與人文學科的跨域結合，以此積極推動北台灣AI生態圈。

政大表示，過去多年來不斷探索，如何將人文領域與現代科技結合，與AMD合作，象徵學術機構與科技產業的深度融合，期望合作不僅能提升政大在AI技術研究上的實力，也將推動AI在人文和社會科學的領域更廣泛的應用。

政大指出，本次產學合作備忘錄涵蓋四大面向。課程合作方面，將與AMD共同開設以人文社會科學為導向的AI賦能課程，培養文組學生的創新思維和技能，並打造人文社會科學為導向的國家型或國際型AI研究中心。

再者，政大表示，雙方也將攜手推動國際化人才培育，利用政大國際化教學環境吸引來自全球各地的師生。同時，面對現今全球性挑戰，也盼合作激發民間更多創意、創新及創業，展示更多AI在人文社會科學中符合倫理標準的應用，並優化公共政策與治理的效能。

在研究合作方面，政大指出，與AMD將聯手建立以人文社會科學為核心的AI研究中心，中心將結合政大及外部的研究資源，進行跨學科研究與交流，推動AI技術在社會科學領域中的創新應用，研究中心將致力於解決各種人文社會科學領域中面臨的挑戰，並在過程中提供AI技術應用創新解決方案。希望通過平台累積成功研究案例，並進一步推廣到全球。