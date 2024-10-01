世新大學「傳播與利他」講座 攜手「服務利他促進會」宏揚良善、永續教育

為深化學生「利他思維」，世新大學攜手社團法人中華民國服務利他促進會開設「傳播與利他」講座，於9月30日舉辦開場典禮，邀請前法務部長曾勇夫、世新大學校長陳清河、服務利他促進會理事長鄭浩任、榮譽理事長黃俊森等眾多法學界、傳播界、企業界與學術界貴賓出席，並由服務利他促進會創會會長羅榮乾進行首場講座，超過200名師生踴躍出席，並獲贈羅榮乾所著新書「服務利他—百分人生」，持續傳遞善的循環。

世新大學「傳播與利他」系列講座由世新大學學生會主辦、社團法人中華民國利他促進會協辦，邀請世新學生戴家正主持、詞曲創作社同學表演自創歌曲，世新學生的優秀表現獲得現場貴賓一致好評，展現專業所學、課外活動等不同面向的即戰力。

世新大學校長陳清河期待「傳播與利他」系列講座宏揚良善、永續教育。 圖／世新大學提供

世新大學校長陳清河致詞時特別感謝現場眾多師生與外賓的參與，他表示，此系列講座經引薦結緣，提供世新大學與合作的利他協會公益團體共同落實社會責任精神的平台，將「利他思維」的善心、善意，有機會藉由傳播媒介推廣出去，有效發揮世新人的傳播影響力，共同期待進一步達成教育永續、社會永續的大學社會責任目標，也是公益團體首度與大學合作，善盡公益團體的社會責任，永續生命的意義。

任教於世新大學新聞系的寰宇電視董事長黃東烈表示，傳播媒體功能之強大，足可影響千百萬人的價值觀，正因為影響之深遠，媒體更應該敬慎修德，憫恤民眾，擔負起正本清源的社會責任，發揮媒體教育的功能。

鄭浩任理事長表示，中華民國服務利他促進會長年引導青年，凡事往「如何關懷他人」、「如何服務他人」、「如何投入社會服務行列」及「如何導正人群間不友善的互動模式」等正面方向思考，並創辦「服務利他獎」，鼓勵服務社會、造福人群的研究與實際行動。前法務部長曾勇夫及李蜀平董事長也相繼發言，肯定羅榮乾創會會長對利他精神實踐的無私無我與正向思考。

服務利他創會會長羅榮乾為前法務部保護司司長，講座上他以「服務利他」的中心思想鼓勵在場師生，應彼此關懷、真誠對待，善用媒體激濁揚清、針貶時弊，做到宏揚善良人性之舉，終能利人利己、共好共榮，成就百分人生。

世新大學攜手中華民國服務利他促進會開設「傳播與利他」講座，左起世新大學校長陳清河、服務利他促進會創會會長羅榮乾、理事長鄭浩任、榮譽理事長黃俊森。 圖／世新大學提供