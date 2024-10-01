銘傳大學國慶禮賓人員亮相 他188公分「撞臉」大谷翔平

銘傳大學禮賓大使團連續第40年服務國家重要慶典，今舉行國慶禮賓大使團記者會。22位學生擔任本屆禮賓人員，禮賓服以校徽紅、灰、寶藍為靈感，主色調選用象徵喜慶的紅，搭配灰與寶藍色襯托。男禮賓馮任遠外貌神似日籍棒球運動員大谷翔平，他也表示，希望學習大谷翔平的敬業精神，在國慶典禮中服務外賓。

設計師廖佳玲表示，今年國慶禮賓服裝以銘傳大學校徽三色為發想，以改良式的旗袍為基礎，象徵喜慶的紅色為制服視覺主體，領子設計則現代俐落，配合寶藍色絲帶修飾女性曲線，希望可讓禮賓大使充分展現自信、優雅。

今年禮賓大使團也有明星臉，男禮賓馮任遠「撞臉」日籍球星大谷翔平，他表示，188公分的身高加上笑容，被外界形容像大谷翔平，正好大谷翔平也是自己非常喜歡的運動員，希望學習大谷翔平的敬業精神，在國慶大典中服務外賓。

馮任遠也說，過去看到學長姐帥氣、美麗的姿態，選擇加入禮賓大使團，又銘傳大學也鼓勵禮賓大使團學習第二外語，自己修讀日語，今年將以日語接待外籍貴賓。

男禮賓鄭永安平時熱愛籃球、健身，外貌神似南韓演員池昌旭。鄭永安也說，非常喜歡池昌旭的作品，其專業態度、敬業精神更是學習的對象。

禮賓大使團隊長游雅馨表示，禮賓大使也會針對各個天氣情境進行演練，如下雨時協助發放雨衣，並放慢腳步，引領貴賓；若發生地震則會先安撫來賓，並視情況與管制方確定看是否協助疏散。

副隊長王家榆則指出，禮賓大使平常須接受口語表達課程，以利臨場展現熱情與活力；又由於禮賓大使需久站，因此平常也會進行貼壁核心訓練，訓練核心肌群和肺活量，才能長時間保持優良儀態。

此外，銘傳大學也邀請前任禮賓大使回母校，六位校友畢業自銘傳女子商業專科學校、銘傳管理學院以及銘傳大學等不同時期，並由資深校友將制服傳承予現任禮賓大使，校友總會理事長張綺珊、副理事長盧曼菁則捐贈6萬元，作為禮賓大使培訓費。

禮賓大使訓練團教師丁翠玲表示，禮賓大使專業服務、態度、儀態展現五育和現代職場必要的基礎能力，未來無論於何處就業，相信都能細心、貼心地處理人際關係。