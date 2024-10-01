快訊

山陀兒颱風侵台 台北市今天下午5時關閉疏散門、越堤道

山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

獨／Gogoro遭爆用大陸製零件 經部調查結果大逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

銘傳大學國慶禮賓人員亮相 他188公分「撞臉」大谷翔平

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
男禮賓馮任遠外貌神似日籍棒球運動員大谷翔平，他表示，希望學習大谷翔平的敬業精神。記者林伯東／攝影
男禮賓馮任遠外貌神似日籍棒球運動員大谷翔平，他表示，希望學習大谷翔平的敬業精神。記者林伯東／攝影

銘傳大學禮賓大使團連續第40年服務國家重要慶典，今舉行國慶禮賓大使團記者會。22位學生擔任本屆禮賓人員，禮賓服以校徽紅、灰、寶藍為靈感，主色調選用象徵喜慶的紅，搭配灰與寶藍色襯托。男禮賓馮任遠外貌神似日籍棒球運動員大谷翔平，他也表示，希望學習大谷翔平的敬業精神，在國慶典禮中服務外賓。

設計師廖佳玲表示，今年國慶禮賓服裝以銘傳大學校徽三色為發想，以改良式的旗袍為基礎，象徵喜慶的紅色為制服視覺主體，領子設計則現代俐落，配合寶藍色絲帶修飾女性曲線，希望可讓禮賓大使充分展現自信、優雅。

今年禮賓大使團也有明星臉，男禮賓馮任遠「撞臉」日籍球星大谷翔平，他表示，188公分的身高加上笑容，被外界形容像大谷翔平，正好大谷翔平也是自己非常喜歡的運動員，希望學習大谷翔平的敬業精神，在國慶大典中服務外賓。

馮任遠也說，過去看到學長姐帥氣、美麗的姿態，選擇加入禮賓大使團，又銘傳大學也鼓勵禮賓大使團學習第二外語，自己修讀日語，今年將以日語接待外籍貴賓。

男禮賓鄭永安平時熱愛籃球、健身，外貌神似南韓演員池昌旭。鄭永安也說，非常喜歡池昌旭的作品，其專業態度、敬業精神更是學習的對象。

禮賓大使團隊長游雅馨表示，禮賓大使也會針對各個天氣情境進行演練，如下雨時協助發放雨衣，並放慢腳步，引領貴賓；若發生地震則會先安撫來賓，並視情況與管制方確定看是否協助疏散。

副隊長王家榆則指出，禮賓大使平常須接受口語表達課程，以利臨場展現熱情與活力；又由於禮賓大使需久站，因此平常也會進行貼壁核心訓練，訓練核心肌群和肺活量，才能長時間保持優良儀態。

此外，銘傳大學也邀請前任禮賓大使回母校，六位校友畢業自銘傳女子商業專科學校、銘傳管理學院以及銘傳大學等不同時期，並由資深校友將制服傳承予現任禮賓大使，校友總會理事長張綺珊、副理事長盧曼菁則捐贈6萬元，作為禮賓大使培訓費。

禮賓大使訓練團教師丁翠玲表示，禮賓大使專業服務、態度、儀態展現五育和現代職場必要的基礎能力，未來無論於何處就業，相信都能細心、貼心地處理人際關係。

男禮賓鄭永安平時熱愛籃球、健身，外貌則神似南韓演員池昌旭。記者林伯東／攝影
男禮賓鄭永安平時熱愛籃球、健身，外貌則神似南韓演員池昌旭。記者林伯東／攝影
銘傳大學禮賓大使團今天亮相，並由大使團成員進行才藝表演。記者林伯東／攝影
銘傳大學禮賓大使團今天亮相，並由大使團成員進行才藝表演。記者林伯東／攝影
銘傳大學禮賓大使團今天亮相，並由大使團成員進行才藝表演。記者林伯東／攝影
銘傳大學禮賓大使團今天亮相，並由大使團成員進行才藝表演。記者林伯東／攝影
今年銘傳大學禮賓大使團共計22人，女性禮賓大使服裝以銘傳大學校徽三色為發想，象徵喜慶的紅色為制服視覺主體。記者林伯東／攝影
今年銘傳大學禮賓大使團共計22人，女性禮賓大使服裝以銘傳大學校徽三色為發想，象徵喜慶的紅色為制服視覺主體。記者林伯東／攝影
今年銘傳大學禮賓大使團共計22人，男禮賓則神似日籍球星大谷翔平、南韓演員池昌旭。記者林伯東／攝影
今年銘傳大學禮賓大使團共計22人，男禮賓則神似日籍球星大谷翔平、南韓演員池昌旭。記者林伯東／攝影

國慶 大谷翔平 銘傳大學

延伸閱讀

MLB／整季瘋狂表現轟動全球 這兩隊碰到大谷翔平最慘

MLB／大谷翔平包辦14項道奇第1 更是大聯盟得分王

MLB／大谷翔平本季54轟、59盜作收 與3冠王擦肩而過

MLB／大谷翔平挑戰三冠王難度多高？最終戰要比對手多3安

相關新聞

銘傳大學國慶禮賓人員亮相 他188公分「撞臉」大谷翔平

銘傳大學禮賓大使團連續第40年服務國家重要慶典，今舉行國慶禮賓大使團記者會。22位學生擔任本屆禮賓人員，禮賓服以校徽紅、...

愛爾蘭首位女總統獲唐獎法治獎 瑪麗羅賓遜今東吳開講

東吳大學今日於外雙溪校區松怡廳舉辦「唐獎法治獎大師論壇—人權與全球正義的當代挑戰」，邀請第六屆唐獎法治獎新科得主瑪麗‧羅...

去年風光簽約 清大、高醫大桃園建醫院恐生變？王明鉅親吐：有人打退堂鼓

國立清華大學前年創立學士後醫學系，後與私立高雄醫學大學合作在桃園航空城蓋醫院，2校去年7月簽約由中央地方重要官員見證，但今...

中國附醫攜手聖安生醫 研發奈米三特異性抗體抗癌藥物

中國醫藥大學附設醫院30日宣布，院長周德陽研究團隊攜手聖安生醫（6926），共同開發創新奈米三特異性T細胞銜接抗體「Nb...

大學聘教授不易 外加名額難全拿

國立台灣大學資訊工程學系碩士班、生醫電子與資訊學研究所因生師比不符規定，罕見遭教育部砍招生名額。學界表示，若想多招學生，...

生師比未達標 台大資工所名額遭砍

大學近日展開一一四學年碩士班甄選入學招生，本報掌握，向來熱門的台大資訊工程學系碩士班、生醫電子與資訊學研究所，罕見地遭教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。