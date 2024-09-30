生師比未達標 台大資工所名額遭砍

大學近日展開一一四學年碩士班甄選入學招生，本報掌握，向來熱門的台大資訊工程學系碩士班、生醫電子與資訊學研究所，罕見地遭教育部砍名額。

教育部指出，由於兩系所未符合「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」規定的師資質量生師比，因此不核定外加名額。

資通訊產業求才若渴，教育部於一○九學年推出精進資通訊數位人才培育策略，大學資通訊相關科系學士、碩士班均可申請外加名額招生。國立大學以培育高階碩博士人才為主，多是上市櫃企業人才庫，因此資通訊相關科系碩班招生名額最多可擴充廿五％廣納生源，以台大資工所為例，去年報考人數逾一千六百人，可謂台大之最。

但本報掌握，台大資工所、生醫電資所今年都遭教育部扣減招生名額。台大證實，資工所考試加甄選名額一一三學年有一七四個，一一四學年減為一四五；生醫電資所則從五十五減為四十三名。

教育部說明，兩個所碩士班一一二學年就未符合師資質量基準生師比限制，因此不符合申請一一四學年招生，半導體、ＡＩ、機械領域系所擴充名額條件。

教育部也表示，兩系所都有檢具教學研究表現，申請暫時不受生師比限制，但審酌兩系所師資質量逐年評核都未改善，因此不同意申請招生擴充名額。台大已向教育部申覆，刻正處理中。

台大校長陳文章坦言，「兩個所生師比確實不太符合規定。」但台大和教育部爭取，畢竟國家產業仍存在人才缺口，希望能按原定的招生目標執行。雖然碩班甄選簡章已公布，但若教育部准許，還是能於明年初碩班筆試階段開出名額。

一名國立大學高層則表示，師資質量不符規定、生師比未達標準茲事體大，恐被列為重大缺失。又近年國立大學博班招生不易，碩班是招生主力，被扣減名額可說相當心痛。

陳文章也感嘆，希望聘請優秀人才執教，但聘好的人才需要時間，加上資通訊相關人才近年業界搶手，「有學術潛力的優秀人才大家都在搶。」台大會努力爭取。