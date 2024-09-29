「永遠的清華人」追思李怡嚴 教授憶：他是從理工到文史的通儒

「仰之彌高，鑽之彌堅。」清華大學在28日教師節當天，為今年1月4日過世的資深物理系教授李怡嚴舉辦「盡心立命」追思會、新書發表會，以及「怡嚴音樂聆賞室」揭牌儀式，紀念這一位身後捐出8500萬元、6萬本書與300多張黑膠唱片給清大，備受學生敬愛的偉大老師。

永遠的清大人

清華大學校長陳文村致詞時說，李怡嚴在 1970年與林孝信等人創辦〈科學月刊〉，並曾編撰第一本中文《大學物理學》四冊。李怡嚴也曾於1982-1989年擔任清華大學教務長，引進清大教務資訊化，設計教授聘任、升等與獎勵政策。



陳文村回憶當年他們都住在單身教授宿舍，李怡嚴教授的床很小，整個房間都是書。陳文村稱譽李怡嚴是永遠的清華人，以清華為家，也遺愛清華。

清大經濟系教授賴建誠主持新書發表會，回應他與李怡嚴的好交情說，李怡嚴教授雖然主攻物理，創辦清華的物理研究所，也寫了好幾本物理教科書，但他不到60歲就退休，轉攻文史，每天泡在清華人社學院的圖書館讀書，他們兩個人常在圖書館討論問題，李怡嚴的興趣廣泛，酷愛閱讀，知識廣博，涉及醫學、地理、歷史、文學…。

他回憶曾跟李怡嚴辯論鹽鐵論，後來還是自己服輸，並跟李怡嚴一起掛名寫出一篇「鹽鐵論」的文章。

從理工到文史的通儒

與李怡嚴教授合作寫過多篇上古史論文的黃忠天教授介紹《清華簡與上古史》一書說，認識李教授是最近八年的事，他2012年到清大中文系上課，在黃慶萱教授推薦下，就久仰李教授。2016年終於聽到李怡嚴教授在人文社會學院的演講「術士的占卦秘笈--《清華簡˙筮法》，認識李教授後他馬上約黃忠天每週三到教授辦公室切磋，他們從左傳、學庸、周易到上古史，討論得津津有味，李教授隔週立刻拿出兩頁的心得筆記，所以這本書大多是這樣完成的。

黃忠天說，李怡嚴教授經常南征北討參加各種學術研討會，求知若渴，可謂一代通儒，易經六十四卦他都會背，因為他有很好的記憶力，對左傳許多人物也能如數家珍，他是用科學家的精神治文史。黃忠天說，李怡嚴教授是從理工到文史，晚年切磋各種學問是他一生中最快樂的一段時光。

28日也同時舉行在清大圖書館內的「怡嚴音樂聆賞室」揭牌儀式，在小小的聆聽室裡，都是李怡嚴珍藏的黑膠照片，清大圖書館用李教授捐款，購買了法國進口的高級唱盤、擴音設備，保存最清晰的樂音，讓與會者嘖嘖稱奇。

全部捐給清華

李怡嚴教授1964年取得密西根大學物理博士學位後，即回台到清華任教，是當時物理學界第一位在國外拿到博士學位後回國服務的學者。李教授參與了清大物理系建立的策劃，為創系元老之一，同時也是清華物理所第一任所長（兼物理中心主任），任內積極推動行政系統的透明化。

2023年李教授決定把畢生積蓄與個人收藏，全部捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。捐款將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」、「李怡嚴教授出版基金」，用以提供物理系學術交流活動、人才培育；黑膠收藏則捐贈給圖書館，並協助圖書館改善視聽館藏空間。遺作《清華簡與上古史》由清華出版社出版。

2024年1月5日，李怡嚴教授在家中安詳離世，享壽87歳。

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