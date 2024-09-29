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妹子讚輔大「正妹爆多」引大票人認同 在校生苦笑：被逼出容貌焦慮

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現輔大正妹特別多。圖／輔大提供
網友發現輔大正妹特別多。圖／輔大提供

輔仁大學以「正妹多」而出名，有一名在輔大附近工作的女網友開玩笑的抱怨，每天到輔大附近的514巷吃飯，都會遇到很多正妹，讓她備感壓力，直呼「為什麼妳們都這麼會化妝打扮？我幾乎沒看過妝化得不好的」。有人表示，「傳播系尤其多正妹」，有在校生直呼，「正妹多到我原本沒有容貌焦慮都開始有了」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她在輔大附近工作，每天到輔大附近的514巷吃飯時，都會遇到穿搭好看、長相亮麗的美女，她把每個路人都看過一遍，發現都是正妹，而且每個人都很會穿搭，也很有自己的風格，相當有氣場。她好奇，「有沒有輔大的女生可以告訴我，妳們都去哪買衣服？或是為什麼妳們都這麼會化妝打扮？我幾乎沒看過妝化得不好的」。

原PO補充，她畢業於淡江大學，學校內雖然有很多漂亮的女生，但是風格都雷同，相比之下輔大的女生風格多元，「很好奇為什麼這學校是有什麼魔力，可以出這麼多美女？」

有輔大的學生留言，「真的多到很誇張，每天上學這樣看下來，搞得我原本沒有容貌焦慮都開始有了」、「真的！以前走在路上，都覺得大家好漂亮」、「學校真的超多漂亮美眉，出門都不能穿得太難看，但就會有點壓力，沒化妝的時候就要想辦法讓自己看起來很有自信、走路有風，才不落人後的感覺」、「因為系所很多，傳播、織品、外語這幾個系滿會穿搭，管院穿搭風格比較大眾，但漂亮女生也很多」、「多到我覺得自己素顏好像犯罪」。

其他人留言，「輔仁真的超級多正妹，還有世新之類的」、「幸好我讀中興，還有農院樸素好夥伴」、「好奇為什麼每年都這麼多正妹湧入輔仁跟淡江」、「我也好想被一堆香香的妹子包圍」。

Dcard 女生 正妹 淡江大學 輔仁大學

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