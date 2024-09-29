AI影響醫學教育 陽明交大教授：未來醫學生還需工程背景

國衛院與陽明交大今日主辦「遠距醫療的未來：醫學教育」研討會，除討論資通訊技術為醫療領域帶來的倫理問題，也探討人工智慧、深度學習在精準醫療、醫療決策的應用。陽明交大醫學系副系主任、台北榮總教學部主任的楊盈盈強調，未來的醫學生不僅需要掌握生物醫學知識，還需具備工程醫學的背景。

今年七月上路的新版「通訊診察治療辦法」為6年來首次大規模修訂，擴大遠距醫療的適用範圍，陽明交大認為，這項修法預示著遠距醫療可能逐漸成為常態，國家衛生研究院為此去年協請陽明交大校長林奇宏與北醫董事長陳瑞杰，召集國內專家提出通訊診察建言，進而促使此次研討會。

這場研討會邀集陽明交大、台大、成大、北醫、中山、輔大、台北榮總、馬偕、國衛院及衛福部的代表，討論隨著資通訊技術在醫療領域發展，教育模式與法律、個資保護等倫理問題也逐漸浮現，當前以臨床醫學為核心的人才培養體系必須重新檢視和規劃。

陽明交大醫學院院長、台北榮總副院長王署君提醒，遠距醫療的發展也帶來了一些挑戰，包括個人隱私保護、法規完善、AI偏見等。不管資訊技術如何進步，醫學教育的本質還是同理心、能觀察及協助他人。

陽明交大醫學院副院長凌憬峯就說，過去絕大部分的醫療行為是發生在醫院內，但現在可以運用雲端來收集大量的醫療數據，以人工智慧深度學習進一步分析，讓即時預防與精準醫療更有可能，這種轉變逐漸取代傳統臨床醫學的觀念。

陽明交大表示，為因應這樣的趨勢，醫學系已率先成立醫師工程師組，以及數位醫學暨智慧醫療推動中心，積極培育具備工程背景的醫學人才。楊盈盈強調，遠距醫療更依賴數據分析在醫療決策中的運用，未來的醫學生不僅需要掌握生物醫學知識，還需具備工程醫學的背景。

北榮及陽交團隊也在研討會現場展出遠距協作急救訓練系統—「阿榮」，結合AI技術的系統，歷時27個月研發，具有輕巧、攜帶方便、即時反饋的優勢，適合偏鄉地區的急救人員培訓。