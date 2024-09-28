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清華師生掃除外來種！盤點香山濕地自然生態 守護國家級重要溼地

中央社／ 新竹市28日電
清華大學環境與文化資源學系發起生態調查和掃除外來種活動，師生28日前往香山濕地清除外來種菟絲子、大花咸豐草等植物，協助維護濕地環境與生態。 中央社／清華大學環境與文化資源學系提供
清華大學環境與文化資源學系發起生態調查和掃除外來種活動，師生28日前往香山濕地清除外來種菟絲子、大花咸豐草等植物，協助維護濕地環境與生態。 中央社／清華大學環境與文化資源學系提供

國立清華大學環文系表示，今天師生至香山溼地進行清除外來種菟絲子、大花咸豐草，協助香山溼地的維護，守護環境與生態。

國立清華大學環文系今天透過文字指出，香山溼地位於新竹海岸線的中南段，北起客雅溪口，南至竹苗交界處，1768公頃的潮間帶也是北台灣最大的海濱溼地，政府於2013年公告為國家級重要溼地。

環文系表示，香山溼地具有獨特的生態環境，也孕育大量動植物，有腕足動物、海豆芽及台灣特有種台灣招潮蟹，在2014年於香山溼地維護區內還發現新物種「絨毛大眼蟹」，顯示香山溼地有多樣且豐富的底棲生物。

環文系說，香山溼地特殊的環境、食物鏈和生態系，卻受外來種混入失控，而繁殖能力強的物種，短時間內則快速成長，打破生態平衡，甚至與原生物種競爭食物、棲地等，造成生態自然影響。

環文系指出，師生也藉由盤點濕地的自然生態，並清除外來種菟絲子、大花咸豐草，以投入香山濕地的維護，而今天竹科員工受邀加入守護環境活動，共同投入香山溼地的外來種清除工作，響應香山溼地生物多樣性復育行動。

清華大學 濕地

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