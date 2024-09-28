台南大學、日本石川縣立大學簽姊妹校 深化合作

國立台南大學今天表示，已與日本石川縣立大學簽姊妹校協議，持續深化教育及環境生態領域合作，共同推動學生具備全球視野，發展跨文化溝通與適應力，以應對未來國際化挑戰。

南大發布新聞稿說，石川縣立大學23日到24日訪問南大學術交流，兩校簽姊妹學校協議且共同辦環境與生物科學研討會，為未來合作揭開序幕。

南大表示，南大校長陳惠萍和石川縣立大學校長西澤直子代表簽協議，建立合作關係；環境與生物科學研討會促進教授間研究成果交流，兩校學生也發表海報與學習經驗分享，雙方師生對學生交換計畫及學習生活有更深刻經驗與想像。

此外，西澤直子舅公親泊朝晋日治時期擔任台南師範學校附屬公學校（台南大學）主事，這段歷史背景為兩校交流增添獨特意義，進一步加強情感連結與合作基礎。