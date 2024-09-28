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引導學生投入永續實踐 台大首度入圍唐．諾曼設計獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大「創新領域學士學位學程」以專案方式創新教學，引導學生投入人本永續SDGs實踐，今年成為全台首個入圍唐．諾曼設計獎的團隊。圖／台大提供
台大「創新領域學士學位學程」以專案方式創新教學，引導學生投入人本永續SDGs實踐，今年成為全台首個入圍唐．諾曼設計獎的團隊。圖／台大提供

國立台灣大學創新設計學院「創新領域學士學位學程」以專案方式創新教學，引導學生投入人本永續SDGs實踐，今年成為全台首個入圍唐．諾曼設計獎（Don Norman Design Award, DNDA）教育類決賽的團隊。

唐．諾曼（Don Norman）是美國認知科學、人因工程等設計領域的知名學者，被《美國商業周刊》稱為世界最偉大的設計師之一，唐．諾曼設計獎以其命名，支持以人為中心的設計實踐與教育，目的在表彰推動社會變革並創造更美好未來的創新設計理念。

台大創新領域學士學位學程的核心精神為「我們激勵社會改變我們的世界，以創造更美好的未來」，台大表示，學位學程的精神與該獎項理念一致，決定嘗試參與DNDA競賽，並入圍教育類決賽。

對此，創新設計學院代理院長暨學程主任張聖琳表示，學程大膽申請DNDA設計獎，與26個國家130多份參賽作品競爭。入圍者包括美國卡耐基梅隆大學的人機互動（HCI）學士學位學程，也因此知道台大在創新跨領域的教育上與國際齊頭並進，毫不遜色。

創新領域學士學位學程副教授袁千雯也說，DNDA這樣的國際獎項有很多價值跟創新領域學士學位學程相符，尤其是以使用者（學習者）為核心的價值。

台大創新領域學士學位學程成立於2022年，鼓勵開放自由的學習方式，每名學生都有自訂的創新領域主題。台大表示，學程老師鼓勵學生從關心的社會議題出發，創研各種以人為本的多元解答，以解決當前社會問題及未來世界可能面臨的挑戰，以學習教練、跨院老師和合作夥伴等學生支持系統，協助學生完成更不一樣的大學旅程。

唐．諾曼設計獎獎項分為個案型與教育組織型，鼓勵透過人性化設計，解決現代社會的複雜問題，提升人類福祉，並促進永續發展。

台大 美國

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