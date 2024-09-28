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少子化衝擊招生 47所大學明年申請寄存3371名額
少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。最新統計，一一四學年共四十七校申請寄存三三七一個招生名額，其中公立一般大學一六三個名額、公立技專校院三五七個，雙雙創下歷年新高。
教育部近年推出寄存名額制度，大專校院可評估自身狀況申請，名額暫存於教育部，當學校招生狀況好轉可再取回。
根據教育部統計，公立大學一一三學年僅寄存廿九名，一一四學年則多達一六三名；公立技專校院寄存三五七個名額，較一一三學年三○五個再增，也是連續第二年寄存名額破百，私校則寄存二八五一個名額。
東華大學校長徐輝明表示，少子化下，名額一但寄存後很難取回，若公立大學走上寄存，評估是名額調控上已發生困難，加上少子化衝擊已數年未見改善，才會選擇寄存，這是不得已的一步，「也是校長最痛苦的決定。」
不過徐輝明也說，由於名額減少、學雜費收益也一同減少。東華大學雖然今年遭逢地震衝擊，招生有缺額，但地震僅是本年度的特殊狀況，學校沒有因此寄存。
龍華科大校長葛自祥表示，推測公立技專寄存名額應以專科、偏遠地區學校為主，在都會區的公立科技大學仍有招生優勢，應不至於大量寄存。
葛自祥坦言，少子化近期谷底在一一七學年，最糟的時刻尚未到，未來幾年招生情況只會愈來愈糟，不大有機會改善。他說，其實有多所公私立技職科大非常有特色，如能邀請親師生參訪，一定有助於生源開發。
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