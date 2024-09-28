聽新聞
0:00 / 0:00

少子化衝擊招生 47所大學明年申請寄存3371名額

聯合報／ 記者許維寧張博瑞／台北報導
公立一般大學、技專校院114學年招生寄存名額114學年達520個，創下歷年新高。示意圖，非當事人。本報資料照片
公立一般大學、技專校院114學年招生寄存名額114學年達520個，創下歷年新高。示意圖，非當事人。本報資料照片

少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。最新統計，一一四學年共四十七校申請寄存三三七一個招生名額，其中公立一般大學一六三個名額、公立技專校院三五七個，雙雙創下歷年新高。

教育部近年推出寄存名額制度，大專校院可評估自身狀況申請，名額暫存於教育部，當學校招生狀況好轉可再取回。

根據教育部統計，公立大學一一三學年僅寄存廿九名，一一四學年則多達一六三名；公立技專校院寄存三五七個名額，較一一三學年三○五個再增，也是連續第二年寄存名額破百，私校則寄存二八五一個名額。

東華大學校長徐輝明表示，少子化下，名額一但寄存後很難取回，若公立大學走上寄存，評估是名額調控上已發生困難，加上少子化衝擊已數年未見改善，才會選擇寄存，這是不得已的一步，「也是校長最痛苦的決定。」

不過徐輝明也說，由於名額減少、學雜費收益也一同減少。東華大學雖然今年遭逢地震衝擊，招生有缺額，但地震僅是本年度的特殊狀況，學校沒有因此寄存。

龍華科大校長葛自祥表示，推測公立技專寄存名額應以專科、偏遠地區學校為主，在都會區的公立科技大學仍有招生優勢，應不至於大量寄存。

葛自祥坦言，少子化近期谷底在一一七學年，最糟的時刻尚未到，未來幾年招生情況只會愈來愈糟，不大有機會改善。他說，其實有多所公私立技職科大非常有特色，如能邀請親師生參訪，一定有助於生源開發。

少子化 教育部

延伸閱讀

留澳攀升！逢甲大學台澳學術交流 擴大與澳洲名校合作

寄存名額拿不回？台大「A系寄存B系取用」 取回7個分配2系招生

逢甲大學引領國際教育 深化澳洲世界百大名校合作

公立大專校院寄存名額創新高 偏鄉、冷門科系燒起 他曝：校長最痛決定

相關新聞

少子化衝擊招生 47所大學明年申請寄存3371名額

少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。最新統計，一一四學年共四十七校申請寄存三三七一個招生名額，其中公立一般...

寄存名額創新高 教團：適度調整是招生彈性策略

一一四學年公立大專校院寄存名額創新高，但私立學校寄存則趨緩。教育團體評析，私校近年已因招生重挫，經歷大批寄存，今年私校寄...

留澳攀升！逢甲大學台澳學術交流 擴大與澳洲名校合作

台灣留學澳洲人數逐年攀升，逢甲大學今在澳洲辦事處支持下，舉辦「台澳學術交流」，邀請澳洲辦事處及合作辦學的澳洲夥伴大學等貴...

寄存名額拿不回？台大「A系寄存B系取用」 取回7個分配2系招生

根據教育部最新統計，招生即將開跑的114學年，全台公私立大專校院共47校申請寄存共3371個招生名額，公立一般大學、技專...

資策會與逢甲大學合作 推動智慧城市與前瞻技術應用

近年台中水湳經貿園區迅速發展，一系列重要建設逐步落成。為加速智慧城市的布建，財團法人資訊工業策進會（資策會）執行長卓政宏...

北海小英雄USR計畫開幕 偏鄉法律扶助正式啟動

中國文化大學「北海小英雄USR計畫」，由文化大學申請教育部補助，目前在金山、三芝各設置一處據點，近來再到萬里拓展一據點，攜手萬里區公所舉辦「北海小英雄USR計畫」開幕活動，邀請議員、里長、調解委員及社區發展協會理事長共襄盛舉，見證在萬里區的法律扶助服務據點正式啟動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。