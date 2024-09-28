寄存名額創新高 教團：適度調整是招生彈性策略

一一四學年公立大專校院寄存名額創新高，但私立學校寄存則趨緩。教育團體評析，私校近年已因招生重挫，經歷大批寄存，今年私校寄存理應趨緩，公立學校寄存狀況則「還能接受」，適度寄存再配科系調整，不失為彈性策略。

教育部數據顯示，一一四學年私立大學寄存四五二個名額，私立技專校院則寄存二三九九個，相較一一二、一一三學年私立學校動輒寄存數千個名額，今年私校寄存情況並未較往年多。

高教工會研究員陳柏謙表示，過去一兩年，私立大專校院大規模寄存名額，今年相對趨緩。但人口趨勢影響招生其實早能預料，一次寄存大量招生名額，代表學校主事者未做好長遠招生規畫，近年才會出現單一年度一校大規模寄存上百個名額的狀況。

但陳柏謙也分析，公立學校一一四整體寄存名額雖攀升，但綜觀整體招生數，寄存數額還能接受，且適度少量寄存可配合科系調整一起做，不失為一種彈性策略。

以台大為例，去年寄存十五個名額，今年則是取回七個寄存名額。台大表示，Ａ系寄存Ｂ系取用，是很正常的彈性策略，取回的名額已分配給經濟系、社會系增加招生數。

全教總理事長侯俊良也表示，寄存名額一方面可預先因應做招生策略，另一方面學校因應科技、產業趨勢，彈性調整學系。但若學校長期招生狀況不佳，寄存名額實質上就是減招，找出特色、瘦身辦學、重新定位學校才是必要的因應策略，否則寄存實質意義不大。