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資策會與逢甲大學合作 推動智慧城市與前瞻技術應用

經濟日報／ 記者李泠秭／即時報導
資策會執行長卓政宏（左）與逢甲大學校長王葳（右）於27日簽署合作備忘錄，共同打造智慧城市生態系。圖／資策會提供
資策會執行長卓政宏（左）與逢甲大學校長王葳（右）於27日簽署合作備忘錄，共同打造智慧城市生態系。圖／資策會提供

近年台中水湳經貿園區迅速發展，一系列重要建設逐步落成。為加速智慧城市的布建，財團法人資訊工業策進會（資策會）執行長卓政宏27日代表資策會與逢甲大學校長王葳簽署合作備忘錄（MOU），預計將資策會發展的AI智慧交通、影像電子圍籬、無人巡檢、智慧杆及資通訊安全等技術，結合全台大學唯一的逢甲大學「5G實驗專網」在台中水湳經貿園區發展智慧城市示範場域，除了發展智慧創新技術外，亦透過產業實務應用培育在地優秀資訊軟體人才。

資策會軟體技術研究院（軟體院）今年與逢甲大學進行多次交流，雙方皆有共同打造智慧城市示範場域、實踐數位零碳、雙軸轉型目標等共識，因此，於今日在逢甲大學前校長也是特聘講座教授李秉乾、台中市數位治理局局長林谷隆、帆宣系統科技公司（6196）治理長李易融、天眼衛星科技董事長周天穎、台灣奈微光公司董事長邱俊榮等共同見證下進行合作儀式。

資策會執行長卓政宏提到，資策會近年進行內部轉型，希望能以第三方服務產官學為出發點，因此軟體院陸續成立AI 133 LAB、FAITH未來移動安全信賴評測中心、智慧杆資通訊互運性實驗室等三個評測實驗室，提供顧問服務、標準/指引、合規檢測、人才培育、工具/平台，邁向可信任AI數位治理第三方服務，期許運用自身前瞻研發技術結合逢甲大學發展的智慧工廠、無人機巡檢、數位雙生等師生的實作經驗，近年打造5G智慧應用特色場域的攜手打造更智慧、高效能的生態系。

逢甲大學校長王葳說明，這次合作不僅增強逢甲大學在科技領域領先地位，還能讓學術理論轉化為實際應用，讓學生受益於前瞻技術的實際操作機會，未來能在科技產業發揮所長。她並倡議，未來由逢甲大學、資策會及台中市政府共同舉辦全國智慧城市應用競賽，吸引全國大專院校、企業及創新團隊參與，透過競賽激發創新思維，促進更多創新技術的落地應用，並加速智慧城市發展，為台灣的未來打造更具韌性與前瞻的國際競爭力。

智慧城市 資策會 逢甲大學

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