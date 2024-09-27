北海小英雄USR計畫開幕 偏鄉法律扶助正式啟動
中國文化大學「北海小英雄USR計畫」，由文化大學申請教育部補助，目前在金山、三芝各設置一處據點，近來再到萬里拓展一據點，攜手萬里區公所舉辦「北海小英雄USR計畫」開幕活動，邀請議員、里長、調解委員及社區發展協會理事長共襄盛舉，見證在萬里區的法律扶助服務據點正式啟動。
萬里區長黃雱勉表示，感謝文化大學將USR計畫延伸到萬里，也因為近來詐騙猖獗，在地長者眾多，容易成為詐騙集團詐騙對象，而居民法律意識及素養較為缺乏，這次運用公所既有空間作為服務據點，期盼未來在文化大學提供的法律扶助下，有效提升居民的法律意識和自我保護能力，更幫助居民解決實際法律問題。
文化大學法律系教授兼永續創新學院院長方元沂指出，開幕中，除了詳細說明計畫內容及開辦金融防詐宣導講座，未來也將定期於萬里區公所1樓服務據點提供公益法律諮詢，民眾也可以透過加入北海岸地方創生公益法律諮詢官方LINE，尋求即時線上諮詢服務，文化大學團隊要為北海岸居民提供全方位的法律援助和服務。
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