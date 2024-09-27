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學分學程成跨域學習新寵 台科大邀過來人拍片

中央社／ 台北27日電

以前大學流行輔系、雙主修，近年「學分學程」成為跨領域學習的新寵。台灣科技大學邀請4名過來人分享經驗，影片近期上傳於YouTube，讓學生瞭解學程的運作方式。

台科大近期在學校網站發布公告，並於YouTube釋出影片。教務長陳素芬表示，跨域學習能增強不同專業的能力，也能開創新的思考角度，甚至有助於拓展人際網絡。這些都有助於學生在未來職場上的競爭力，而多一張學分學程證書，更對職場發展加分。

陳素芬指出，相較於輔系、雙主修，學分學程和更迷你的「微學程」，特色是學分數較低，台科大微學程僅有9到12學分，對學生來說壓力較小，適合跨域學習的新手。

台科大近3年最受歡迎的熱門學分學程，依序是室內與家具設計、國際資通系統、創意思考與設計應用跨域、財務金融、不動產管理。

陳素芬提醒學生提早了解課程內容，做好課表規劃，就比較能按部就班地完成學程，從而獲得更多提升就業競爭力的機會。

化學工程系學生蘇軒萱修讀智慧財產跨域微學程。她分析學程特色是跨領域、對新手友善和思辨精神。「即使對智慧財產完全不了解，學程中也有許多基礎課程，讓新手可以輕鬆入門。」老師在課堂中鼓勵討論，可幫助工程背景的學生培養思辨能力。

營建系學生陳靚芸修讀了21學分的水土保持技師學程，這項學程讓她除了本系可考的土木技師、結構技師執照外，也有資格考水土保持技師。她從大二就開始計劃修讀學程，並順利於大三完成。

相關影片可參考台科大網站。

台科大 影片 競爭力

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