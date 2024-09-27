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教師節送什麼好？學生想感謝教授又怕肉麻 網推1物：我全留著

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想送禮物給教授，但怕教授不收又擔心太「肉麻」。示意圖／ingimage
一名女網友想送禮物給教授，但怕教授不收又擔心太「肉麻」。示意圖／ingimage

9月28日為教師節，許多學生為了表達對老師的感情之情，會特意準備禮物送給老師。一名女網友發文詢問，一位教授平時很照顧她，她想送禮物，但怕教授不收又擔心太「肉麻」，於是詢問網友：「有什麼可以推薦給我的禮物，讓教授可能會喜歡？」

一名女網友在Dcard發文，表示一名教授平時很照顧她，也受到她的提拔，在教師節這個特別的日子，想要送她特別的禮物。根據原PO的觀察，教授很養生，平時保溫杯裡中的液體每天都不同顏色，感覺是某種「養生茶」，年紀大約40歲到50歲，吃素，辦公桌有很多保健食品，之前曾嘗試過送腰果，但被教授退貨。

原PO表示，她覺得寫卡片很「肉麻」，而且她也不是特別熱情的人，除了公事以外，平常不太敢跟教授聊天，因此請問網友：「就以上線索，有什麼可以推薦給我的禮物嗎？」

此文一出，不少網友建議「卡片」就好，心意最重要，「就是手寫卡片，其他都不是首選，重要的是心意」、「我自己是還會修她的課就送卡片就好，真要送禮，等以後都不會修到她的課或畢業時再送就好。不然有的教授會避嫌不收」、「身為老師，收到卡片我就很開心了呦」、「我喜歡收到卡片，學生的卡片我全都留著」。

也有網友推薦其他禮物給原PO，「不然送多醣體，我之前也是送金大心的多醣體給長輩當伴手禮，多醣體主要是在調整體質跟增加體力精神的，感覺教授是特別需要啦，而且多醣體也是全素」、「直接送她桌上有在吃的保健食品，因為像我自己就會有吃習慣的品牌」。

大學生 教師節

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