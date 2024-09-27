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30歲「阿姨」考研究所太晚？她怕難融入應屆生 過來人：非常值得
為了提升知識和學歷，部分上班族會選擇重新回到學校，攻讀碩士。一名女網友發文詢問，她現在是30歲的「阿姨」，想報考碩士班卻害怕太顯眼和無法融入，因此詢問網友：「30歲才考研會太晚嗎？這種情況會怎麼選擇呢？」
一名女網友在Dcard發文，她在職場打轉了4年左右，現在已經是30歲的「阿姨」了，去年有報考過一般碩，考試時就發現周遭清一色都是應屆畢業生，面試時面試官也有提到她畢業一段時間了，「怎麼不考慮報考在職碩呢？」
原PO表示，她的目標一直都只有一般碩，畢竟兩個學歷擺在那邊差異顯而易見，但她今年入學後，面對的同學都是小弟弟、小妹妹，讓她坦言心理有點「難以接受」，加上錄取的學校她也不是很滿意，因此產生了再戰一年的想法。
原PO補充，一般碩大多數都是一般生，她一個「阿姨」感覺超級顯眼也無法融入，在職碩雖然年齡層比較接近，但感覺含金量不高，因此詢問網友的意見。
此文一出，不少網友認為不用在乎年齡，「幾歲根本沒差，想讀就讀」、「有心就好，要做就要做到最好」、「妳想想妳人生職涯還有好幾十年，打拚這兩年換提升文憑跟能力是不是挺划算的，至少我自己覺得充實很多很有幫助」、「人生就是無限學習，什麼時候讀書都行」。
也有網友分享經歷，鼓勵原PO繼續讀下去，「雖然兩年過程也會有焦慮時間無法分配好，但我自己覺得很值得喔！忙碌之餘身體也很重要，一定要適當的休息」、「不會啊，我也是工作四五年回來念，現在很開心也有融入同學，完全沒問題」、「我28讀研究所，現在在日本交換，完全沒有妳說的問題，參加活動跟大學部的一起相處沒有啥問題」。
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