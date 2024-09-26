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父母攪局升學指定醫學院！她重考3次上藥學系卻崩潰「人生無意義」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友重考3次，按父母要求讀藥學系，而感到崩潰。 示意圖／ingimage
一名女網友重考3次，按父母要求讀藥學系，而感到崩潰。 示意圖／ingimage

你或身邊的人有重考過或正在準備重考嗎？一名網友近日在論壇透露，自己大學重考過3次，今年已21歲是大一新生，在這期間原PO有想繼續讀下去的科系，卻因父母只准讀醫學院，所以選擇讀藥學系，讓她對此感到很崩潰。

原PO在Dcard以「重考三年第三次成為大一生 科系卻沒有越換越喜歡⋯」為題發文表示，今年21歲第3次當大一新生，因高中畢業後在學重考2年、休學重考1年，這次重考上高雄醫學大學藥學系，起初很開心不用留在台北，過了幾週卻感到難受，也透露自己其實想繼續讀物理治療暨輔助科技學系（下稱物治系），但父母不允許，指定她讀醫學院的科系。

原PO也補充道自己面臨的困境，她指出，重考3次，藥學系卻是3個科系當中最不想讀的，會讀藥學系是因父母覺得讀此系較讀物治系有面子，但原PO卻認為以她的個人特質，讀物治系會賺較多薪水，也直言，「父母給我選的系有必要讀3個？覺得這樣的人生好沒意義」。

原PO更說，自己有不能表現出失意的壓力，因為自覺不會被相信讀到藥學系是百分之百身不由己，現在在高雄醫學大學也只有1、2個人知道她並非出於己願來讀藥學系。

原PO的父母也是她的壓力來源，她坦言，前2年在學重考是因家中環境太糟需要住校，第3年休學重考時，父母製造的挑戰比還要顧及大學課業的2次重考還大，原PO在文末也說自己有瞞著父母再重考的打算，也好奇網友對「轉換心情」的建議，或者有無多次換校的經驗。

有重考的過來人分享經歷，「妳可以找我聊聊，我大學加研究所念了5間，科大、頂大、夜間部全念過了，24（歲）大學才畢業」、「2年重考生路過，本人心態從休學重考期間的很在意科系，到上了大學後的完全不在乎，其實也是歷經了一番波折。我想在追求社會期望中更好科系跟成績的路上，要輕易放下自我價值與學歷的連結是不可能的」、「我的經歷跟妳有差但相似，我也重考4年，我高中算是第一志願，算是風雲人物，歷屆指考完分發到很好的理工學系，被爸媽逼我讀完大一之後每年考，每年分數跟過山車一樣整體沒像歷屆時」。

也有網友透露自己同樣想再重考，「我也重考好幾次，也是讀不下去，目前也還想考醫學系。就我所知，不是只有妳這樣的，希望妳能撐下去」、「我今年重考第2次了」。

有網友則給予原PO建議，「若身心狀況不好，我會先好好休息一陣子（超過半年），健全的身心是妳不應該忽視的一塊、避免惡性循環且邁向成功的拼圖」、「我想告訴妳，妳的價值並不是由考幾級分或是上了什麼科系所定義。卡在升學修羅場的重考生們並不會意識到這點，其實能下定決心重考、扛著壓力堅持下去的勇氣已經足夠令人佩服」、「妳把藥學當跳板進可攻退可守的，好好把握現在」。

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