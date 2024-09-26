台師大攜台積電推半導體學程 徵才車入校對談

國立台灣師範大學和台灣積體電路製造股份有限公司合作開設半導體學程，招募團隊也到校辦行動徵才車活動，媒合在校生與台積電學長姊職涯深度對談，幫學生了解台積電職場概況。

台師大今天發布新聞稿表示，為強化學生產業知識與專業技能，共同為半導體產業培育人才，台師大與全球半導體領導企業台積電合推「半導體學程」，學生最低僅需修畢15門課就能獲保證面試機會。

台積電招募團隊也到台師大辦「預聘暨研發替代役招募」行動徵才車對談活動，經事先報名，媒合60名學生與8名學長姊對談，了解台積電職場工作概況及未來職涯發展；如果未事先報名，可主動到職涯發展中心，與台積電人資互動及諮詢。

台師大說，台積電2025預聘暨研發替代役徵才活動，招募對象為電機（子）、光電、電信、物理、材料、化學（工）、機械、資工（管）、人資、教育、心理、管理與商管等多元領域，10月還將辦4場線上徵才說明會，有興趣的學生10月31日前可向台積電投遞履歷。