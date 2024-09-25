中興大學團隊研究 益生菌助農作物增產兼固碳

國立中興大學團隊研發芽孢桿菌益生菌產品，可促進農作物生產，提升植物固碳與增匯能力，在1公頃田地試作，1年即可達到累積千分之4的固碳量，相當66噸的二氧化碳。

國立中興大學今天發布新聞稿指出，興大植物病理學系教授、循環經濟研究學院學程主任黃姿碧團隊以「淨零固碳益生菌在農業綠循環的多元應用」為主題，獲有「生技界奧斯卡」的「台北生技獎」技轉合作獎優等獎。

研究團隊整合植物保健、畜禽水產養殖及循環農業等領域專業人力，研發的芽孢桿菌益生菌產品，具有產生多種分解酵素及抗菌脂肽，可在作物根系形成生物膜。

促進草莓、胡瓜、白菜、番茄、百香果及茶的生產，解決作物生產所遭遇的病害、乾旱及淹水等環境逆境問題，降低化學農藥、化學肥料使用，可使作物增產及提升植物固碳與增匯的能力。

黃姿碧表示，益生菌添加在豬雞魚蝦養殖飼料中，可加快生長、提升肉質，還可降低養殖環境惡臭氣味，還能降低養殖水體中有機物量、氨-氮濃度與弧菌數量，改善養殖水質及豐富養殖水中藻類餌料等。

此種芽孢桿菌製劑具多元產業應用性，可作為維繫農業綠循環與達成農業淨零排放的解方。2022年4月團隊技術移轉廠商與花蓮玉里水稻種植農戶合作，進行「台灣小農種碳的專案」，經1年多的監測，發現使用芽孢桿菌製劑的水田土壤固碳成效卓著。試作1公頃田地，1年可達到累積千分之4的固碳量，相當66噸的二氧化碳。

此技術已授權生技公司進行量產銷售，衍生商品廣泛應用於柑橘、瓜類、百香果、茶葉、水稻等作物，使作物能耐極端氣候，並證實具土壤增匯效益。