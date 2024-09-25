快訊

35元買麵包中千萬！7-ELEVEN 7、8月發票開出4張千萬特別獎 名單一次看

川普讚揚「俄國很會打仗」 批拜登賀錦麗讓美國陷入俄烏戰爭

挨批得寸進尺…張國煒再談長榮遺產風波：遺產趕快分一分

中興大學團隊研究 益生菌助農作物增產兼固碳

中央社／ 台中25日電

國立中興大學團隊研發芽孢桿菌益生菌產品，可促進農作物生產，提升植物固碳與增匯能力，在1公頃田地試作，1年即可達到累積千分之4的固碳量，相當66噸的二氧化碳。

國立中興大學今天發布新聞稿指出，興大植物病理學系教授、循環經濟研究學院學程主任黃姿碧團隊以「淨零固碳益生菌在農業綠循環的多元應用」為主題，獲有「生技界奧斯卡」的「台北生技獎」技轉合作獎優等獎。

研究團隊整合植物保健、畜禽水產養殖及循環農業等領域專業人力，研發的芽孢桿菌益生菌產品，具有產生多種分解酵素及抗菌脂肽，可在作物根系形成生物膜。

促進草莓、胡瓜、白菜、番茄、百香果及茶的生產，解決作物生產所遭遇的病害、乾旱及淹水等環境逆境問題，降低化學農藥、化學肥料使用，可使作物增產及提升植物固碳與增匯的能力。

黃姿碧表示，益生菌添加在豬雞魚蝦養殖飼料中，可加快生長、提升肉質，還可降低養殖環境惡臭氣味，還能降低養殖水體中有機物量、氨-氮濃度與弧菌數量，改善養殖水質及豐富養殖水中藻類餌料等。

此種芽孢桿菌製劑具多元產業應用性，可作為維繫農業綠循環與達成農業淨零排放的解方。2022年4月團隊技術移轉廠商與花蓮玉里水稻種植農戶合作，進行「台灣小農種碳的專案」，經1年多的監測，發現使用芽孢桿菌製劑的水田土壤固碳成效卓著。試作1公頃田地，1年可達到累積千分之4的固碳量，相當66噸的二氧化碳。

此技術已授權生技公司進行量產銷售，衍生商品廣泛應用於柑橘、瓜類、百香果、茶葉、水稻等作物，使作物能耐極端氣候，並證實具土壤增匯效益。

固碳 團隊 生技

延伸閱讀

賀國慶撿便宜！內湖家具特賣「4品項」半價 多款銅板價搶標

睽違6年 台南「南瀛國際民俗藝術節」重磅回歸

宇宙人率17組藝人、16組在地青年 10月引爆雲嘉嘉青春舞台

毛孩吃人類益生菌會怎樣？獸醫警告「1反效果」糞便腥臭當心2疾病

相關新聞

「選舉之神」小笠原欣幸曝決定來台任教原因 今獲頒清大榮譽講座教授

國立清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，9月起開設兩門課。校方今舉行證書頒授典禮，歡迎小笠...

神人級學者來台！姚人多還原邀約小笠原欣幸任教經過

日本學者小笠原欣幸曾多次正確預測台灣選情，今年9月起來台到國立清華大學任教，備受矚目。背後推手是清大人社院系主任姚人多，...

「選舉之神」小笠原欣幸來台授課颳旋風 清大師生這樣看

日本學者小笠原欣幸多次正確預測台灣選情，有「選舉之神」封號，今年受國立清華大學人社院學士班主任姚人多邀請擔任榮譽講座教授...

小笠原清大開課台、交大也來旁聽 大讚台日學生都認真

清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，校方今舉行證書頒授典禮。提到台日學生差異，小笠原表示，...

教部博士生獎學金補助逾3億 43校、1246人受惠

教育部公布113學年博士生獎學金補助情形，有43校、1246名博士生獲補助，總補助金額達新台幣3億4266萬元，以台灣大...

4大學短報招生名額…校長恐遭罰150萬 懲處最快本周出爐

本報日前報導中國文化大學於113學年分發入學階段，短報招生缺額，後續教育部徹查，再證實大葉、佛光、真理也違反規定。教育部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。