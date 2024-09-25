「選舉之神」小笠原欣幸來台授課颳旋風 清大師生這樣看

日本學者小笠原欣幸多次正確預測台灣選情，有「選舉之神」封號，今年受國立清華大學人社院學士班主任姚人多邀請擔任榮譽講座教授，難得的神人級學者來台，9月起開課獲得不少學生歡迎，還吸引校外人士旁聽，課堂幾乎座無虛席。小笠原欣幸全程以嫻熟的中文講課，分享30年來對台灣選舉的精湛研究，嚴謹冷靜且細膩，十足小笠原風格。

小笠原欣幸8月底入住清大宿舍認真備課，從這學期開始，在清大開設「台灣政治與選舉」與「台灣選舉研究一」2門課，前者上限50人，一開放選課就額滿，經過加退選後，修課人數71人，也換到較大的教室。「台灣選舉研究一」以報告和討論為主，人數有限，最終選修人數為18人。

其中，「台灣政治與選舉」課堂開放旁聽，不只吸引清大學生選修，也有教授、對政治有興趣的社會人士到課旁聽，整間教室約坐9成滿。小笠原欣幸為了授課，精心準備上課簡報，適時搭配圖表、統計資料說明，小至村里的投開票所得票情形，都有細膩觀察。

一名到課堂旁聽的社會人士說，小笠原欣幸能以全中文授課，讓人驚喜，也深刻感受到小笠原教授對台灣選舉研究的認真與用心，連地方派系都能侃侃而談，足證小笠原教授過去田野調查的扎實。課堂上，小笠原也以講述事先準備的簡報內容為主，減少脫稿，看得出嚴謹的行事風格，但還是不時會與台下學生互動，理解學生的想法。

社會所碩三學生林清緯認為，許多學生來上小笠原教授的課，都是慕名而來。小笠原教授上課時很認真、很嚴謹，有雄厚的田野調查背景，都會引用很多數據資料。最難忘的是小笠原教授在談雲林派系背景時，提到他與有「江湖」背景的政治人物互動時的經驗，大家都覺得蠻驚奇的。

人社院大四學生鄒凱業表示，小笠原教授很親切，課後也願意回答學生問題，上課也提供很好的教材，並有系統性的介紹地方派系研究。

清華大學材料科學工程學系特聘教授周卓煇曾任國民黨新竹市黨部主委，他觀察，與台灣大學相比，清大學術氛圍非常濃厚，加上偏重理工，老師、學生，幾乎不問世事。若小笠原到來能吸引學生從政、投入公共事務，或是有學術方面交流，他樂觀其成。

但周卓煇也認為如果只是因小笠原名氣大，讓學生追星，大可不必；且想知道台灣政治與選舉生態，國內就有很多優秀學者，特聘外國學者來談台灣政治、選舉的目的，有必要向大家說明清楚。

清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇身兼國民黨文化傳播委員會副主委，他解讀小笠原旋風現象，台灣政治在國際上並非主流，很多學者研究台灣是因中國大陸去不了，目標還是大中華地區，小笠原研究台灣政治很難得，不過台灣人也不要妄自菲薄，小笠原在90年代時，認為台灣政治會影響中國大陸，後面走勢並未如預期，但有外國學者認為台灣有能力影響對岸，就應更有信心。

何志勇認為，對於清大學生來說，小笠原可以提供學生更廣闊的世界觀，與其關起門來，不如敞開心胸看外國學者如何解讀台灣。台灣人有個特性是，如果批評自己國家，會被說不愛台，但若由外國學者提出建議和批評，就比較能接受。他也希望以後會有越來越多外國學者來研究台灣。

清華大學教務長巫勇賢指出，小笠原欣幸是研究台灣政治、台灣選舉及兩岸關係的權威，由人文社會學院學士班主任姚人多牽線，來到清大開設政治、社會領域相關課程，除了傳授專業知識，也促進學術交流互動，更豐富清大的教學內容、提升清大的全球影響力。

清大請來重量級明星客座教授其實並非第一次，像2010年至2017年就請來六四學運領袖王丹擔任社會學研究所的兼任客座助理教授。巫勇賢表示，清大在各領域都有明星級的國外學者來授課，像動機系教授北森武彥曾是東京大學副校長，是微流體領域首屈一指的學者。物理系的教授藤森淳，也是日本東京大學物理系教授，是日本重量級的凝態物理專家。