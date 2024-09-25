神人級學者來台！姚人多還原邀約小笠原欣幸任教經過

日本學者小笠原欣幸曾多次正確預測台灣選情，今年9月起來台到國立清華大學任教，備受矚目。背後推手是清大人社院系主任姚人多，姚是前總統蔡英文昔日文膽，他說，自己曾是小笠原欣幸的受訪者，兩人有交情，很開心促成小笠原來台，是兩全其美的事。

姚人多去年接任清大人社院系主任後，如願邀請到小笠原欣幸擔任清大榮譽講座教授，為期1年，從這個學期開始，小笠原欣幸在清大授課，每周一上、下午開設「台灣政治與選舉」與「台灣選舉研究一」2門課，共4小時，教授台灣選舉研究、比較政治學相關。

姚人多今天出席小笠原欣幸榮譽講座將受頒授典禮暨座談會，會後談到邀約小笠原欣幸來台任教過程，表示自己跟小笠原教授原本就認識，認識很久，因為之前是小笠原教授的受訪者。小笠原欣幸在旁一聽，立刻接著表示姚人多是蔡英文的核心幕僚，當然是要拜訪。

姚人多說，自己在去年8月趁著到日本東京的機會，聯絡到小笠原欣幸在銀座喝咖啡，他在會面時向小笠原提議，是否能來到台灣清大任教，最後也獲得小笠原正面答覆，讓他相當高興。他也自信地說，以他與小笠原的交情，坦白講不認為小笠原欣幸會拒絕這邀約。

姚人多認為，小笠原教授能這次機會到台灣長住一段時間，對於台灣選舉研究也很正面，清華大學也是很好的大學，同時能夠撐起小笠原欣幸的學術地位，這是兩全其美的事，替他與清大高興。

「小笠原欣幸會成功不是沒有理由。」姚人多也提到，小笠原對於台灣局勢、台灣政局的分析能夠成功，來自對於所有陣營都很努力地不斷拜會、拜訪，並非僅只在單一陣營，惠就所有陣營受訪者意見綜合分析，整理出台灣的大局勢，而自己也是他的受訪者之一。

小笠原欣幸今天也回想去年8月姚人多來東京當面邀約的情境，「他問我願不願意來清華大學教書，我非常驚訝，因為我沒想過有一天來台灣教書」，小笠原說，自己要考慮的事情非常多，雖然過去30年入境台灣150次，也有過中文演講，但從沒在台灣大學教書過。

小笠原欣幸說，當時跟姚人多說「請給我一個月時間（考慮）」後來想到來台任教有樂觀的前景，就是能跟清大師生互動的機會難得，還能住在台灣觀察在1月總統大選之後，台灣政治局勢的變化，同時住在新竹也能進一步了解新竹縣市地方政治，因此答應來台。